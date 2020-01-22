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GÜNCELLEME- Rejim ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 5 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Rus savaş uçakları, Halep'in batı kırsalındaki Etarib ilçesinde bulunan bir çadır kampı vurdu ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 5 sivil öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Marratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi ve Serce köyü ile Halep'in Etarib ilçesine ve Humeyra köyüne saldırılar düzenledi.

Etarib ilçesi, Kefer Naha, Kefer Dael ve Başantar köyleri ile İdlib'in güney kırsalındaki Deyer Garbi, Mardibse, Şeyh İdris köylerine hava saldırıları gerçekleştiren rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Tel Mennis köyüne ise kara saldırısı yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Humeyra köyünde 1 ve Etarib ilçesindeki çadır kampa düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybederken, Mardibse köyündeki hava saldırısında 1 ve Tel Mennis köyündeki topçu saldırısında 1 sivil öldü.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırılar devam ettiği için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya savaş uçaklarının İdlib ve Halep kırsallarında dün düzenlediği hava saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetmişti.

Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesiminden Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen 12 Ocak'tan bu yana 81 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden oldu.

- Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığını ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

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