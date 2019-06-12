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GÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

Kar maskesi takıp yaşlı kadının boğazına bıçak dayayarak altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı - Zanlılar "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde kar maskesi takıp yaşlı kadının boğazına bıçak dayayarak altınlarını gasbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ömer K. (33) ve yeğeni Ramazan K. (20), Anadolu Mahallesi'nde yaşayan Ramazan K'nin dedesi Mustafa Ç. (77) ve eşi Gül Hatun Ç'nin (77) evine gitti.

Ramazan K. apartmanın önünde beklerken, kar maskesi takan Ömer K, eve girdi.

Ömer K, Gül Hatun Ç'nin boğazına bıçak dayayıp boynundaki yaklaşık 24 bin lira değerinde 15 cumhuriyet altınını alarak kaçtı.

Şikayet üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların altınları bozdurma ihtimali üzerine kuyumcuları uyardı.

Bir kuyumcuya giden şüpheliler, altınları bozdurdukları sırada takip edildiklerini anlayınca kaçmaya başladı.

Zanlılar, Cumhuriyet Meydanı'nda yunus ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 5 cumhuriyet altını ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Samsun'da gasp iddiası

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Anahtar Kelimeler:
ilkadım Kar Maskesi nitelikli yağma Samsun

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