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GÜNCELLEME - Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, biri ağır 2 güvenlik korucusu yaralandı GÜVENLİK KORUCULARININ YARALANMASI EKLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 güvenlik korucusu yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Devam eden operasyonda biri ağır 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Helikopterle sevk edildikleri kent merkezinde ambulanslara alınan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eruh Siirt terör operasyonu

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