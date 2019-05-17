GÜNCELLEME - Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 güvenlik korucusu yaralandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
Devam eden operasyonda biri ağır 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Helikopterle sevk edildikleri kent merkezinde ambulanslara alınan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum