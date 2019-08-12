GÜNCELLEME - Suudi Arabistan Kralı ile BAE Veliaht Prensi Yemen'i görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la Yemen konusunu görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Veliaht Prens Bin Zayid'i Mekke'deki Mina Sarayı'nda kabul etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yer aldığı görüşmede, başta Yemen olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre ise Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, görüşmede, "Suudi Arabistan bölge güvenliğinin temel direğidir." diyerek, iki ülke ilişkilerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok sağlam ve güçlü olacağını ve aynı cephede yer aldıklarını ifade etti.

BAE ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de çatışan tarafları diyaloğa, aklıselime ve ülkenin çıkarlarını üstün tutmaya davet ettiğini kaydeden Bin Zayid, Riyad yönetiminin Yemen'in geçici başkenti Aden'de çatışan taraflara diyalog için Suudi Arabistan'da toplanma çağrısını olumlu karşıladı.