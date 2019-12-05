GÜNCELLEME - Temsilciler Meclisinden, Adalet Komitesine "azil maddelerini yazmaya başlayın" çağrısı

"Hiçbir şey yapmayan radikal sol Demokratlar, beni 'hiçbir şey olmamasına rağmen' suçlayacaklarını açıkladılar." ifadesini kullanan Trump, Rusya soruşturmasından umduğunu bulamayan Demokratların, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı iki görüşmeye sarıldıklarını belirtti.

ABD'de kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurgulayan Pelosi, "Başkan Trump, kendi siyasi kazancı için, ulusal güvenliğimizi hiçe sayarak görevini kötüye kullanmıştır. Trump'ın eylemleri anayasanın ciddi bir ihlalidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Bu durum, azil sürecinin bundan sonraki başkanlara karşı da rutin bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Kurucu Babaların aklındaki bu değildi. İyi olan şey şu ki Cumhuriyetçiler hiç olmadığı kadar birlik olmuş durumdalar. Biz kazanacağız." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi azil soruşturması kapsamında ilk oturumunu dün yapmıştı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.