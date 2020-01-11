GÜNCELLEME - Uşak'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Uşak'ta 3 aydır aranan Mustafa Özkaya'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakınları tarafından 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan Özkaya'nın cesedinin merkez Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında toprağa gömülü olduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çatalyol mevkisindeki ormanlık alanda cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan kazıda Özkaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu.

Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Özkaya'nın adına düzenlenmiş bir senedin işleme konulduğunu belirledi.

Maktulün otomobilinin, sanayi sitesinde parçalanmak üzere bir depoda bekletildiğini de tespit eden ekipler, olaya ilişkin şüpheliler Faruk G, Gülsüm E, Serkan F, İskender A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

