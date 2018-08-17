"Günde 20 dakika güneşte kalmak, D vitamini için yeterli"

İSTANBUL (AA) - Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Köse, güneşte her gün 20 dakika uygun giysilerle kalmanın, D vitamini ihtiyacının doğal yollarla karşılanmasına yettiğini belirterek, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde çocukları güneşten korumanın, ailelerin en önemli görevleri olması gerektiğini vurguladı.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yaz aylarında tatillerde veya uzun süre güneşte kalındığında deride bronzlaşma ortaya çıktığına değinerek, bunun güneşin cildin yaşlanmasındaki en önemli dış faktörlerden biri olduğunu kaydetti.

Güneşte korumasız kalmanın cilt için tehlike yaratacağına işaret eden Köse, şu bilgileri paylaştı:

"Güneşte uzun süre kalındığında derideki renk üreten hücrelerimiz olan melanositler derimizi güneş ışığının zararlı etkisinden korumak için renk (pigment) üretirler. Bu nedenle bronzlaşırız. Güneşte kalınan süre artıkça daha çok melanin üretilir ve daha koyu bir tene sahip oluruz. Dolayısıyla uzun süreli güneşte kalmak deri için zararlıdır. Güneş yüz ve el üstü derisinde açık-koyu kahverengi güneş lekeleri yapması yanında benlerin daha koyu hale gelmesine ve genişlemesine yol açabilir. Güneş ayrıca derinin alt tabakalarında kalınlaşma ile deriyi kabalaştırır."