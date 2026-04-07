Günde birkaç dakika! Ölüm riskini %46 düşürüyor

European Heart Journal dergisinde 30 Mart’ta yayımlanan çalışmaya göre; kısa süreli ama yoğun fiziksel aktiviteler, hastalık riskinde dikkat çekici düşüşler sağlıyor.

KISA AMA YOĞUN HAREKET DAHA ETKİLİ

Araştırmada, yaklaşık 96 bin kişinin verileri analiz edildi. Katılımcıların hem toplam hareket düzeyi hem de bu hareketlerin ne kadarının yoğun olduğu incelendi. Ardından 7 yıl boyunca şu hastalıkların görülme riski takip edildi:

Kalp ve damar hastalıkları

Düzensiz kalp ritmi

Tip 2 diyabet

Demans

Kronik solunum hastalıkları

Karaciğer ve böbrek hastalıkları

İltihaplı hastalıklar (artrit gibi)

Sonuçlara göre, gün içinde kısa süreli yoğun hareketler yapan kişilerde hastalık ve ölüm riski belirgin şekilde daha düşük çıktı.

RİSKLERDE ÇARPICI DÜŞÜŞLER KAYDEDİLDİ

En yüksek düzeyde yoğun aktivite yapan kişilerde:

Demans riski %63

Tip 2 diyabet riski %60

Ölüm riski %46 oranında daha düşük bulundu

Üstelik bu etkiler, günlük sadece birkaç dakikalık yoğun hareketle bile görüldü.

Çalışmaya liderlik eden Minxue Shen, yoğun fiziksel aktivitenin vücutta özel etkiler yarattığını belirtti. Yoğun hareket sırasında kalp daha verimli çalışıyor, damarlar daha esnek hale geliyor, oksijen kullanımı artıyor ve iltihaplanma azalıyor.

Ayrıca beyin sağlığını destekleyen kimyasalların salgılanması da artıyor. Bu durum, demans riskindeki düşüşü açıklayan önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

SPOR YAPMASANIZ BİLE MÜMKÜN

Araştırmanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise bu faydalar için spor salonuna gitmenin şart olmaması. Uzmanlara göre şu basit alışkanlıklar bile yeterli olabilir:

Merdivenleri hızlı çıkmak

Otobüse yetişmek için koşmak

Gün içinde tempolu yürümek

Çocuklarla aktif şekilde oynamak

Haftada toplam 15–20 dakika bu tür yoğun hareket bile anlamlı fayda sağlayabiliyor.

HERKES İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Uzmanlar, yoğun fiziksel aktivitenin herkes için uygun olmayabileceğini de vurguluyor. Özellikle ileri yaş grubu ve kronik hastalığı olanlar egzersiz programını doktor kontrolünde planlamalı.

Araştırma, fiziksel aktivitenin sadece süresinin değil, nasıl yapıldığının da sağlık üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bundan sonra egzersiz önerileri kişiye özel hale gelebilir. Yani sadece “ne kadar hareket ettiğiniz” değil, “ne kadar yoğun hareket ettiğiniz” de önemli olacak.