32 yaşındaki adam 3 şeyi hayatından çıkardı 68 kilo verdi!

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki iki çocuk babası Jose Matos, yıllarca sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadele etti. Dondurulmuş ve işlenmiş gıdalara yöneldiğini söyleyen Matos, özellikle pizza roll adı verilen atıştırmalıkları tek oturuşta bir paket bitirecek kadar tükettiğini anlattı.

YÜZ FELCİ SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ

Matos’un dönüm noktası ise Bell paralizisi adı verilen nörolojik rahatsızlık oldu. Yüzün bir tarafında geçici sarkmaya neden olan bu durumun ardından sağlığını ciddi şekilde sorgulamaya başladığını söyledi.

525 pound (yaklaşık 238 kilo) ağırlığındayken yaşam tarzını değiştirme kararı alan Matos, bugün 375 pounda (yaklaşık 170 kilo) kadar düştü. Kilo kaybıyla birlikte Tip 2 diyabet ve tansiyon ilaçlarını bırakırken, Bell paralizisinin de tamamen düzeldiğini ifade etti. Matos, “Bell paralizisi bana ‘artık yeter’ deme gücü verdi” dedi.

İLK HEDEF PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME

Kilo verme sürecinde en büyük değişikliklerden biri beslenme düzeni oldu. Eşiyle birlikte her pazar yemek hazırlığı yaptıklarını söyleyen Matos, işlenmiş gıdalar yerine tavuk, biftek, ve balık gibi protein ağırlıklı yiyeceklere yöneldiğini anlattı.

Uzmanlara göre protein daha geç sindirildiği için uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda kas kütlesini korumaya destek veriyor.

Matos, kilo verme sürecinde en önemli adımlardan birinin “tetikleyici yiyecekleri” hayatından çıkarmak olduğunu söyledi. Özellikle quesadilla, tortilla ve peynir gibi yiyecekleri evde bulundurmadığını belirten Matos, dışarıda yemek yemeyi ve gazlı içecek tüketimini de büyük ölçüde bıraktı.

Eskiden vazgeçilmezi olan pizza roll ürünlerini ise artık canı çekerse sadece bir adet tükettiğini anlattı.

"BU KISA SÜRELİ BİR YARIŞ DEĞİL"

Başarısında ailesinin ve çevresinin büyük etkisi olduğunu söyleyen Matos, özellikle iş arkadaşlarının ve bir fitness eğitmeninin kendisine destek verdiğini belirtti.

“Bana bunun kısa süreli bir süreç olmadığını öğrettiler” diyen Matos, kilo vermenin geçici değil, ömür boyu sürdürülecek alışkanlıklarla mümkün olduğunu ifade etti.

Matos, Fast food, işlenmiş ve dondurulmuş gıdalar ve gazlı ve şekerli içecekleri tamamen bıraktı.

Egzersize ilk olarak yarım saatlik yürüyüşlerle başlayan Matos, zamanla squat hareketleri eklediğini söyledi. Daha sonra spor salonunda itme-çekme antrenmanları, koşu bandı, ve eliptik kardiyo çalışmaları yapmaya başladı. Kendisine sürekli aynı cümleyi tekrar ettiğini söyleyen Matos’un motivasyon mottosu ise dikkat çekti: “Bunu yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Yapmak istiyorum ve yapabiliyorum.”

Ancak genç adam, artık en büyük motivasyonunun sadece kilo vermek değil, eski sağlıksız hayatına geri dönmemek olduğunu söylüyor.