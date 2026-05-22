KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

32 yaşındaki adam 3 şeyi hayatından çıkardı 68 kilo verdi!

Bir dönem günde yaklaşık 6 bin kalori tüketen Jose Matos’un hayatı, yaşadığı sağlık problemi sonrası tamamen değişti. Sürekli fast food tüketen, tek öğünde üç hamburger, büyük boy patates ve dev bir gazlı içecek tüketebilen Matos, verdiği radikal kararlarla tam 68 kilo verdi. Üstelik sadece kilo vermekle kalmadı; diyabet ve tansiyon ilaçlarını da bıraktı.

32 yaşındaki adam 3 şeyi hayatından çıkardı 68 kilo verdi!
Gökçen Kökden

ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki iki çocuk babası Jose Matos, yıllarca sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadele etti. Dondurulmuş ve işlenmiş gıdalara yöneldiğini söyleyen Matos, özellikle pizza roll adı verilen atıştırmalıkları tek oturuşta bir paket bitirecek kadar tükettiğini anlattı.

YÜZ FELCİ SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ

Matos’un dönüm noktası ise Bell paralizisi adı verilen nörolojik rahatsızlık oldu. Yüzün bir tarafında geçici sarkmaya neden olan bu durumun ardından sağlığını ciddi şekilde sorgulamaya başladığını söyledi.

525 pound (yaklaşık 238 kilo) ağırlığındayken yaşam tarzını değiştirme kararı alan Matos, bugün 375 pounda (yaklaşık 170 kilo) kadar düştü. Kilo kaybıyla birlikte Tip 2 diyabet ve tansiyon ilaçlarını bırakırken, Bell paralizisinin de tamamen düzeldiğini ifade etti. Matos, “Bell paralizisi bana ‘artık yeter’ deme gücü verdi” dedi.

İLK HEDEF PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME

32 yaşındaki adam 3 şeyi hayatından çıkardı 68 kilo verdi! 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kilo verme sürecinde en büyük değişikliklerden biri beslenme düzeni oldu. Eşiyle birlikte her pazar yemek hazırlığı yaptıklarını söyleyen Matos, işlenmiş gıdalar yerine tavuk, biftek, ve balık gibi protein ağırlıklı yiyeceklere yöneldiğini anlattı.

Uzmanlara göre protein daha geç sindirildiği için uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda kas kütlesini korumaya destek veriyor.

Matos, kilo verme sürecinde en önemli adımlardan birinin “tetikleyici yiyecekleri” hayatından çıkarmak olduğunu söyledi. Özellikle quesadilla, tortilla ve peynir gibi yiyecekleri evde bulundurmadığını belirten Matos, dışarıda yemek yemeyi ve gazlı içecek tüketimini de büyük ölçüde bıraktı.

Eskiden vazgeçilmezi olan pizza roll ürünlerini ise artık canı çekerse sadece bir adet tükettiğini anlattı.

"BU KISA SÜRELİ BİR YARIŞ DEĞİL"

32 yaşındaki adam 3 şeyi hayatından çıkardı 68 kilo verdi! 2

Başarısında ailesinin ve çevresinin büyük etkisi olduğunu söyleyen Matos, özellikle iş arkadaşlarının ve bir fitness eğitmeninin kendisine destek verdiğini belirtti.

“Bana bunun kısa süreli bir süreç olmadığını öğrettiler” diyen Matos, kilo vermenin geçici değil, ömür boyu sürdürülecek alışkanlıklarla mümkün olduğunu ifade etti.
Matos, Fast food, işlenmiş ve dondurulmuş gıdalar ve gazlı ve şekerli içecekleri tamamen bıraktı.

Egzersize ilk olarak yarım saatlik yürüyüşlerle başlayan Matos, zamanla squat hareketleri eklediğini söyledi. Daha sonra spor salonunda itme-çekme antrenmanları, koşu bandı, ve eliptik kardiyo çalışmaları yapmaya başladı. Kendisine sürekli aynı cümleyi tekrar ettiğini söyleyen Matos’un motivasyon mottosu ise dikkat çekti: “Bunu yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Yapmak istiyorum ve yapabiliyorum.”

Ancak genç adam, artık en büyük motivasyonunun sadece kilo vermek değil, eski sağlıksız hayatına geri dönmemek olduğunu söylüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gebeler dikkat: "Yapay zeka doktorunuz değil" uyarısı! Gebeler dikkat: "Yapay zeka doktorunuz değil" uyarısı!
Haziran'da burçlara uğur getirecek en şanslı günler belli olduHaziran'da burçlara uğur getirecek en şanslı günler belli oldu

Anahtar Kelimeler:
diyet zayıflama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.