GÜNDEM / 20 Ocak 2020

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Tarihi Yarımada Taksicileri Turizm Eğitim Programı" açılış törenine katılacak, Zeytinburnu Belediyesini ziyaret edecek.

3- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

2- Fındık ihracatçısı kredi desteklerinden memnun

- Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Dursun Oğuz Gürsoy:

- "2019 yılında kamu ve özel bankaların fındık ihracatçısına sağladığı düşük faizli krediler, sektöre çok ciddi olumlu katkı sundu"

- "Fındık ihracatının artması ve fındığın değerinde, yüksek fiyatlardan satılmasında bu kredilendirme ve ihracatçıyı desteklemenin çok büyük rolü var"

(Hayati Akçay/Ordu)

3- Trafikte yaya önceliği kuralını ihlal edenlere ceza yağdı

- Trafikte yaya önceliği kuralına uymayan 91 bin araç sürücüsü ile 7 bin 500 yayaya, geçen yıl 45 milyon liradan fazla ceza kesildi

- Yaya ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında verilen eğitimlere 10 milyonu aşkın kişi katıldı

- Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ülke genelindeki 24 bin 881 yaya ve okul geçidine "Önce Yaya" görselleri çizildi

(Orhan Onur Gemici-Sertaç Bulur/Ankara)

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