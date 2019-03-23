GÜNDEM / 23 Mart 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, esnafla buluşacak, Sıfır Atık Ayrıştırma Tesisi Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş Genel Kurulu'na katılacak, Artvin'de halka hitap edecek ve esnaf, Ticaret Odası ve kooperatif temsilcileri ile bir araya gelecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi İmza Töreni'ne katılacak, belediye, ticaret ve sanayi odası, organize sanayi bölgesi, Seyfebeli Sanayi Sitesi ve Ticaret Merkezi, 2. Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde bulunacak ve Cumhuriyet Teknokent Açılış Töreni'ne katılacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akçaşehir ve Sudurağı beldelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, SKM açılışını gerçekleştirecek, Valilik ziyaretinde bulunacak ve il merkezindeki mitingde konuşacak.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ziyareti ve İl Sağlık Müdürlüğü sunumunun ardından basın açıklaması yapacak, Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunacak, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum Yelken Kulüpleri ile kahvaltıya katılacak, spor kulüpleri ile buluşma programına iştirak edecek, Gençlik merkezi ve spor salonu inşaatlarında inceleme​de bulunacak

2- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi ile Dünya Meteoroloji Günü Kutlama Programı'na iştirak edecek.

- "(Okul Profili Değerlendirme Çalışması) Okula 'Sen şu ölçütlerde çok iyisin, şu ölçütlerde de daha geridesin. Bunu düzeltebilmen için sana bir yıllık yol haritası veriyoruz' diyeceğiz. Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız"

- "(Ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması) Bu, sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma"

- "Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak"

- "Eğitim sisteminde bir şeyi yeşertme talebimiz var, bu mutfaktan, sahadan olacak. Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla, desteğiyle, okul müdürlerimizin liderliğiyle başaracağız"

(Burcu Çalık-Ankara)