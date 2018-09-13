GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Polatlı Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma törenine iştirak edecek.
(Ankara/19.30)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Saha Expo Fuarı'nın açılışına katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- TÜİK, temmuz ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2018 sergisi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda açılacak.
(Ankara/17.30)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davanın görülmesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te Atatürk Meydanı'ndan seyirci özel etabıyla başlayacak.
(Muğla/20.00)
2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur 4 karşılaşmayla sona erecek.
3- Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/15.00)
4- Türkiye Kayak Federasyonunun 4. olağan genel kurulu gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00)
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