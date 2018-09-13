GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2018

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davanın görülmesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te Atatürk Meydanı'ndan seyirci özel etabıyla başlayacak.

(Muğla/20.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur 4 karşılaşmayla sona erecek.

3- Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

4- Türkiye Kayak Federasyonunun 4. olağan genel kurulu gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

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