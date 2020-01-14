GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/11.30/13.30/12.45/10.45/09.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Hotel'de, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katılacak. (Ankara/10.30) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne iştirak edecek. (Ankara/09.30) 2- TÜİK, Kasım 2019 dönemi sanayi üretim endeksi, perakende satış endeksleri ve ciro endeksleri ile Aralık 2019 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- İran’da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Tahran) 2- Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor. (Bağdat) 3- Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları takip ediliyor.

(Trablus) 4- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci izleniyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/11.00) 2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da sürüyor. (Ankara/10.00) 2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. (İstanbul/16.00/Sivas/18.30/Kayseri/20.30) 3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, Fenerbahçe Beko da Fransa ekibi ASVEL'i konuk edecek.