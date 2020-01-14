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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2020

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Hotel'de, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, Kasım 2019 dönemi sanayi üretim endeksi, perakende satış endeksleri ve ciro endeksleri ile Aralık 2019 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran’da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran)

2- Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

(Bağdat)

3- Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları takip ediliyor.

(Trablus)

4- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da sürüyor.

(Ankara/10.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/Sivas/18.30/Kayseri/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, Fenerbahçe Beko da Fransa ekibi ASVEL'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30/20.45)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Yunanistan temsilcisi AEK'ye konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, İtalya ekibi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

(Atina/İstanbul/20.00)

5- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Güneysu karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

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