GÜNDEM ÖZETİ / 24 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli illerden gelecek öğretmenleri kabul edecek. (İstanbul/14.00) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden gelecek öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak. (Ankara/08.50) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine ve Öğretmenler Günü kutlama programına katılacak, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek müze açılışı yapacak. (İzmir/12.30-15.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, balon turuna katılacak, Göreme Açıkhava Müzesi, Paşabağları-Zelve Ören Yeri'nde, Kapadokya Müzesi inşaatında, Nevşehir Kalesi ve Yeraltı Yerleşimi'nde incelemelerde bulunacak ve Güray Seramik Müzesi'ni ziyaret edecek. (Nevşehir/06.50-13.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor. (Hong Kong) 2- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Bogota) 3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) 4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor. (Bağdat) 5- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısı'nın Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı dosyadan dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Diyarbakır) SPOR 1- Süper Lig'de 12. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (Kayseri/14.00/İstanbul/Antalya/16.30/Malatya/19.00) 2- TFF 1. Lig'de 12. hafta Hatayspor-İstanbulspor, Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor, Osmanlıspor-Adana Demirspor ve Akhisarspor-Altay müsabakalarıyla sürecek. (Hatay/14.00/İzmir/Ankara/16.30/Manisa/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftaya Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00) 4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi müsabakalarıyla sona erecek. (İstanbul/15.15/Hatay/17.00) 5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftası PTT-Fenerbahçe Opet müsabakasıyla tamamlanacak. (Ankara/17.30) 6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Halkbank-Arhavi Voleybol, Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmalarıyla başlayacak. (İstanbul/14.00/19.00/Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00) 7- Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Litvanya temsilcisi Granitas-Karys'ı konuk edecek.