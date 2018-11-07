Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gazeteci Ahu Özyurt’un sorularını yanıtlayan Umut Oran, “GAP ile ilgili vaatlerin hiçbirisi gerçekleşmedi. 1.8 milyar hektar alanın sulanması, 3.2 milyon kişiye iş sağlanmasını vaat etmişlerdi. 226. 7 milyar lira kaynak aktarılacaktı bu kaynağın da yarısı aktarıldı. GAP bir anlamda kendi kaderine terk edildi” diye konuştu.

Umut Oran, 1.4 milyon Suriyeli sığınmacının bu GAP bölgesine yerleştiğini hatırlattıktan sonra “Bu bölge Türkiye’nin milli gelirinin tam olarak yarısını alabiliyor. İşsizlik oranı bu bölgede Türkiye ortalamasının 2 katı. İnanılmaz bir Suriyeli göçü almış ve aynı şekilde kendi vatandaşlarını Batı’ya göç veriyor” dedi.

“ÖDEMELER MERMER KAPLAMALARA AKTARILDI”

GAP’ın sulama projelerinin ancak yüzde 45’inin tamamlandığına dikkat çeken Umut Oran, “Eğer vaat edildiği gibi tamamlanmış olsaydı, şu anki tarımsal üretimimizin iki buçuk, üç katı bir üretimimiz olacaktı. İthalattan bu kadar bahsediyoruz, böyle bir yükümüz olmayacaktı. Bölgeye aktarılan fonlar da İşsizlik Fonu’ndan. Yani işverenlerin yaptığı ödemeler bu bölgede kozmetik diyeceğimiz projelere, mermer kaplamalar, bahçe süslemeleri gibi işlere aktarıldı. AK Partili yandaş müteahitlere aktarıldı” dedi.