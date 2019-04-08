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“Gündemimizde S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var" - "Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye’de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz" - "Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık"

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile askeri-teknik alanda iş birliğinin devam ettiğini belirterek, “Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var." dedi.

Putin, Moskova’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte başkanlık edeceği Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı öncesinde konuştu.

Baş başa görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki öncelikli konuları istişare ettiklerini dile getiren Putin, “Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık.” diye konuştu.

Türk ve Rus heyetler arasında düzenlenen Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında, Suriye konusunun da ana gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Putin, “Türkiye ve Rusya, Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye’de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba sarf ediyor. Suriye’de anayasa komitesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ediyoruz.” dedi.

Karşılıklı ticaretin artırabileceğini anlatan Putin, “Enerji alanında iş birliğimiz stratejik anlam kazandı. Rusya’nın Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatı açısından TürkAkım projesi de faydalı olacaktır. Projede deniz ve kıyı kısmının birleştirilmesi tamamlandı. TürkAkım’ın bu yılın sonuna kadar tamamlanması için çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Putin, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu’nun 2023’e kadar devreye alınması için de çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, bu projeyi hızlandırmak için Türk yatırımcılarla anlaşmalar imzalamak gerektiğini, Türk yatırımcıların Akkuyu projesine ilgisinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında, askeri-teknik alanda iş birliğinin devam ettiğinin altını çizen Putin, “Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var. Modern Rus silahlarının da Türkiye’ye sevkiyatı konusu da gündemimizde.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
putin Rusya S-400 Suriye

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