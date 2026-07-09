Bu sefer kahve hazırlama tarzını öğreniyoruz, yapman gereken tek şey soruları içinden geldiği gibi yanıtlamak. Hazırsan başlıyoruz!
Güne başlama hızına göre senin kahve hazırlama tarzın ne?
1/8
Sabah alarmın çaldığında ilk tepkin bunlardan hangisi?
Direkt kalkarım, alarmın 2.kez çalmasına izin vermem.
Acil işim yoksa en az yarım saat oyalanırım.
2/8
Yataktan banyoya gidene kadarki yürüme hızın hangisine benziyor?
Zombi istilasından kaçamayan son zombi gibi, duvara çarpa çarpa.
Ağır çekimde yürüyen bir tembel hayvan gibi.
İşe yetişmeye çalışan beyaz yakalı temposunda.
Olimpiyat yürüyüşçüsü hızında.
3/8
Sabah evden çıkman veya bilgisayar başına geçmen ortalama kaç dakika sürer?
10-15 dakika içinde her şeyimle hazırım.
30-40 dakika arası, tam zamanında.
1 saatten az sürerse kendimi eksik hissederim, aceleye gelemem.
Süreyi hiç hatırlamıyorum, bir şekilde zaman bükülüyor ve geç kalıyorum.
4/8
Gün içinde giyeceğin kıyafeti nasıl seçersin?
Bir gece önceden hazırlar, sabah direkt giyerim.
Kıyafetlerim zaten dolapta kategorize edilmiştir, saniyeler içinde seçerim.
ardırobun önünde en az 10 dakika boş boş durup düşünerek.
Gözüm kapalı elime ilk gelen tişörtü veya temiz pantolonu alarak.
5/8
Uyandıktan sonraki ilk 15 dakikada konuşma yeteneğini sorsak?
Çoktan günün planını anlatmaya başlamışımdır.
Soruları dinler biraz gecikmeli cevap veririm.
Sadece kafa sallarım, konuşmak için henüz çok erken.
Çıkardığım sesler henüz insan diline evrilmemiş olabilir...
6/8
Sabahları telefonuna gelen bildirimlere ne zaman bakarsın?
Gün içinde bir ara bakarım...
Yataktan kalkmadan tüm mailleri ve mesajları hızlıca tararım.
İlk yarım saat dünyaya ve dijital hayata kendimi kapatırım.
Şöyle bir göz atar, acil olanları cevaplar gerisini sonraya bırakırım.
7/8
Peki kahvaltı senin için hangisini ifade ediyor?
Hareket halinde yenen bir enerji barı veya muz.
Kahvaltı mı? Hiç benlik değil...
Pratik bir yulaf kasesi veya tost.
Şöyle güzelce demlenmiş çayın, zeytinin olduğu uzun bir keyif.
8/8
Son olarak sabahları seni en çok ne sinirlendirir?
Beni acele ettiren, sürekli hadi hadi diyen birileri
Rutinimin dışına çıkan beklenmedik sürprizler
Önümde yavaş yürüyen insanlar
Yüksek sesle konuşan insanlar