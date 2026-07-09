Güne başlama hızına göre senin kahve hazırlama tarzın ne?

Acil işim yoksa en az yarım saat oyalanırım.

Ağır çekimde yürüyen bir tembel hayvan gibi.

Süreyi hiç hatırlamıyorum, bir şekilde zaman bükülüyor ve geç kalıyorum.

Sadece kafa sallarım, konuşmak için henüz çok erken.

Şöyle bir göz atar, acil olanları cevaplar gerisini sonraya bırakırım.

Yataktan kalkmadan tüm mailleri ve mesajları hızlıca tararım.

Şöyle güzelce demlenmiş çayın, zeytinin olduğu uzun bir keyif.

Pratik bir yulaf kasesi veya tost.

Kahvaltı mı? Hiç benlik değil...

Hareket halinde yenen bir enerji barı veya muz.

7/8 Peki kahvaltı senin için hangisini ifade ediyor?

8/8 Son olarak sabahları seni en çok ne sinirlendirir?