KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evcil hayvan besleyenlerin yaşam kalitesini artıracak 10 temizlik sırrı

Evcil hayvanını çok seviyorsun biliyoruz. Ama evde patili dost varsa evler çok daha hızlı kirleniyor. Evini daha temiz tutmanı sağlayacak tüyolar verelim mi?

Evcil hayvan besleyenlerin yaşam kalitesini artıracak 10 temizlik sırrı

Günlük olarak temizlik şart!

Evcil hayvan besleyenlerin yaşam kalitesini artıracak 10 temizlik sırrı 1
Evcil hayvanla yaşıyorsan günlük temizlik yapman şart. Haftalık temizlik yapmak evcil hayvanlı evlerde yeterli olmuyor. Günlük temizlik yapılmadığında her yerde tüyler birikiyor. O yüzden günlük temizliği rutin haline getirmen gerekiyor.

Evcil hayvanının kaplarını da temizlemelisin.

Evi sadece süpürmek ve silmek yeterli hijyeni sağlamıyor. Bunun yanında evcil hayvanının mama ve su kaplarını da düzenli temizlemelisin. Bu kapları düzenli temizlemezsen bakteri oluşumu çok hızlı artacaktır.

Kapı girişine bir temizlik alanı kurman gerek.

Özellikle yağmurlu havalarda dışarıdan gelen köpeklerin patileri ıslak ve çamurlu oluyor. Bunun önüne geçmek için kapı girişinde bir temizlik alanı olmalı. Patileri bu girişte temizlediğinde evin kirlenmemiş oluyor.

Kum kabının yeri de önemli.

Evcil hayvan besleyenlerin yaşam kalitesini artıracak 10 temizlik sırrı 2
Kumu evde nereye koyduğun çok önemli. Kum kabını havasız ve dar bir yere koyarsan evin havasını bozabilir. O yüzden evde hava alan bir bölgeye koyarsan koku rahatsız etmez.

Patili dostunun yataklarını düzenli yıkıyor musun?

Patili dostunun sürekli yattığı yataklar zamanla pisleniyor ve kokabiliyor. Düzenli yıkarsan bunun önüne geçebilirsin. Özellikle mevsim geçişlerinde tüy dökümü arttığı için daha sık yıkamayı düşünebilirsin.

Temizlik ürünlerini seçerken dikkatli olman gerek.

Kimyasal temizlik ürünleri evcil hayvanlar için pek doğru tercihler değil. O yüzden pet dostu temizlik malzemelerini tercih etmelisin. Bu tarz malzemeler kedinin ya da köpeğinin cildine zarar vermiyor.

Oyuncaklarını da temizlemelisin elbette.

Evcil hayvan besleyenlerin yaşam kalitesini artıracak 10 temizlik sırrı 3
Oyuncaklar sürekli kedinin ya da köpeğinin ağzında. Doğal olarak kirleniyorlar. Düzenli şekilde temizlemediğinde bakteri üretiyorlar. O yüzden tüylü dostunun oyuncaklarını da yıkaman gerekiyor.

Robot süpürgen varsa filtre bakımını aksatmamalısın.

Evcil hayvanın olduğu evlerde tüy yoğunluğu çok fazla oluyor. Bu da robot süpürgenin filtresinin daha hızlı dolmasına neden oluyor. Düzenli filtre temizliği yapmazsan robot süpürgen istediğin gibi çalışmaz.

Hava temizleyici kullanabilirsin.

Evcil hayvanlı evlerde yerler gibi hava da kirleniyor. Havadaki tüy ve parçacıkları temizlemenin yolu ise hava temizleyiciler kullanmak. HEPA filtreli hava temizleyiciler evin havasını rahatlatıyor.

Çamaşır makinesini de temizlemek gerek.

Evcil hayvan besleyenlerin yaşam kalitesini artıracak 10 temizlik sırrı 4
Evcil hayvanının her şeyini yıkadığın çamaşır makineni de temizlemen gerekiyor. Çünkü evcil hayvanının bütün tüyleri filtrelerde birikiyor. Makine filtresini düzenli temizleyerek birikmenin önüne geçebilirsin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Banyoda bu hatayı yapanlar başını temizlikten kaldıramıyorBanyoda bu hatayı yapanlar başını temizlikten kaldıramıyor
Parfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyorParfümü bu bölgelere sıkıyorsanız dikkat: Ciltte kahverengi lekelere neden oluyor

Anahtar Kelimeler:
evcil hayvan temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.