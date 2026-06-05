Evcil hayvan besleyenlerin yaşam kalitesini artıracak 10 temizlik sırrı

Günlük olarak temizlik şart!



Evcil hayvanla yaşıyorsan günlük temizlik yapman şart. Haftalık temizlik yapmak evcil hayvanlı evlerde yeterli olmuyor. Günlük temizlik yapılmadığında her yerde tüyler birikiyor. O yüzden günlük temizliği rutin haline getirmen gerekiyor.

Evcil hayvanının kaplarını da temizlemelisin.

Evi sadece süpürmek ve silmek yeterli hijyeni sağlamıyor. Bunun yanında evcil hayvanının mama ve su kaplarını da düzenli temizlemelisin. Bu kapları düzenli temizlemezsen bakteri oluşumu çok hızlı artacaktır.

Kapı girişine bir temizlik alanı kurman gerek.

Özellikle yağmurlu havalarda dışarıdan gelen köpeklerin patileri ıslak ve çamurlu oluyor. Bunun önüne geçmek için kapı girişinde bir temizlik alanı olmalı. Patileri bu girişte temizlediğinde evin kirlenmemiş oluyor.

Kum kabının yeri de önemli.



Kumu evde nereye koyduğun çok önemli. Kum kabını havasız ve dar bir yere koyarsan evin havasını bozabilir. O yüzden evde hava alan bir bölgeye koyarsan koku rahatsız etmez.

Patili dostunun yataklarını düzenli yıkıyor musun?

Patili dostunun sürekli yattığı yataklar zamanla pisleniyor ve kokabiliyor. Düzenli yıkarsan bunun önüne geçebilirsin. Özellikle mevsim geçişlerinde tüy dökümü arttığı için daha sık yıkamayı düşünebilirsin.

Temizlik ürünlerini seçerken dikkatli olman gerek.

Kimyasal temizlik ürünleri evcil hayvanlar için pek doğru tercihler değil. O yüzden pet dostu temizlik malzemelerini tercih etmelisin. Bu tarz malzemeler kedinin ya da köpeğinin cildine zarar vermiyor.

Oyuncaklarını da temizlemelisin elbette.



Oyuncaklar sürekli kedinin ya da köpeğinin ağzında. Doğal olarak kirleniyorlar. Düzenli şekilde temizlemediğinde bakteri üretiyorlar. O yüzden tüylü dostunun oyuncaklarını da yıkaman gerekiyor.

Robot süpürgen varsa filtre bakımını aksatmamalısın.

Evcil hayvanın olduğu evlerde tüy yoğunluğu çok fazla oluyor. Bu da robot süpürgenin filtresinin daha hızlı dolmasına neden oluyor. Düzenli filtre temizliği yapmazsan robot süpürgen istediğin gibi çalışmaz.

Hava temizleyici kullanabilirsin.

Evcil hayvanlı evlerde yerler gibi hava da kirleniyor. Havadaki tüy ve parçacıkları temizlemenin yolu ise hava temizleyiciler kullanmak. HEPA filtreli hava temizleyiciler evin havasını rahatlatıyor.

Çamaşır makinesini de temizlemek gerek.



Evcil hayvanının her şeyini yıkadığın çamaşır makineni de temizlemen gerekiyor. Çünkü evcil hayvanının bütün tüyleri filtrelerde birikiyor. Makine filtresini düzenli temizleyerek birikmenin önüne geçebilirsin.