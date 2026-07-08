Soğuk Latte'nin yanına en çok yakışan hazırlaması 10 dakika bile sürmeyen pratik tatlılar

Üç Malzemeli Akışkan Nutella Bar

Tatlı krizim geldi ve şu an mutfakta sadece 3 şey var" diyenlerin favorisi.

Malzemeler:

1 paket yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

4 yemek kaşığı Nutella (veya herhangi bir sürülebilir çikolata)

Yapılışı: Bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin ve eritilmiş tereyağı ile karıştırıp hamur kıvamına getirin. Küçük bir kabın tabanına bu harcın yarısını bastırarak yayın. Ortasına bolca çikolata sürün. Kalan bisküvili harçla üzerini kapatıp elinizle bastırın. Dilimleyin, buzluğa atıp kahvenizi yapana kadar bekletin.

Çilekli Mini Milföy Pastacıklar

"Ani misafir geldi" panik butonuna basmanıza gerek yok.

Malzemeler:

2 adet milföy hamuru

4 yemek kaşığı krem şanti (veya hazır pasta kreması)

5-6 adet çilek

Pudra şekeri

Yapılışı: Milföyleri dörder kareye bölün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıp 8-9 dakika kabarıp kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca ortadan ikiye yarıp arasına krema sıkın ve çilek dilimleri koyun. Üzerine pudra şekeri eleyin.

Bisküvili Tiramisu

Gerçek tiramisu için saatlerce beklemeyi unutun.

Malzemeler:

1 paket petibör bisküvi

1 paket labne (200g)

1 paket sıvı krema (200ml)

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı hazır granül kahve (bisküvileri ıslatmak için)

Kakao

Yapılışı: Labne, krema ve pudra şekerini mikserle koyulaşana kadar 2 dakika çırpın. Bisküvileri kahveye batırıp çıkarın ve bardağın tabanına dizin. Üzerine kremadan koyun. Bir kat bisküvi, bir kat krema şeklinde bardağı doldurun. En üste kakao eleyin.

Şeftalili Crumble

Fırında saatlerce pişen meyveli tatlıları unutun. Tavada 5 dakikada meyveyi karamelize edip bardağa dolduruyoruz.

Malzemeler:

1 adet olgun şeftali

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı esmer şeker (veya toz şeker)

4-5 adet yulaflı bisküvi

Yarım çay kaşığı tarçın

Yapılışı: Şeftaliyi küp küp doğrayın. Tavada tereyağını eritip şeftalileri, şekeri ve tarçını ekleyerek meyveler yumuşayana kadar 3-4 dakika soteleyin. Bardağın tabanına elinizle kırdığınız bisküvileri koyun, üzerine sıcak şeftalileri dökün.

Brownie Topları

Canınız brownie çekiyor ama fırın çalıştırmak gözünüzde büyüyorsa bu lokmalık tarif tam sizlik.



Malzemeler:

1.5 su bardağı ceviz içi (veya fındık)

1 su bardağı çekirdeksiz yumuşak hurma

3 yemek kaşığı kakao

1 çimdik tuz

Yapılışı: Cevizleri rondoda un gibi olana kadar çekin. İçine hurmaları, kakaoyu ve tuzu ekleyip rondo kenetlenene kadar çekmeye devam edin. Karışım macun kıvamına gelince elinizle küçük toplar yapın. İsteğe göre hindistan cevizine bulayabilirsiniz.

Milföy Waffle

Waffle makineniz yok diye üzülmeyin, tost makineniz ne güne duruyor?

Malzemeler:

1 adet kare milföy hamuru

1 yemek kaşığı çikolata kreması

Yarım muz

2-3 adet çilek

Yapılışı: Tost makinesini en yüksek ayarda ısıtın. Oda sıcaklığına gelen milföy hamurunu kızgın tost makinesine koyup kapağını kapatın. Çıtır çıtır ve kare kare çizgili olana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) pişirin. Plaka gibi çıkan milföyün üzerine çikolatayı sürün, meyveleri dizip ikiye katlayın.

Pratik Limonlu Cheesecake

Yoğun çikolatalardan sıkılanlara, soğuk lattenin yanına ferah bir esinti.

Malzemeler:

5 adet yulaflı bisküvi

3 yemek kaşığı labne peyniri

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı hazır limon sosu

Yapılışı: Yulaflı bisküvileri elinizle ufalayıp bardağın tabanına yayın. Labne ve pudra şekerini hızlıca karıştırıp bisküvilerin üzerine ekleyin. En üst katmana limon sosunu dökün ve limon kabuğu rendeleyerek servis edin.

Hindistan Cevizi Topları

Ağza atınca dağılan o hindistan cevizi dokusu, soğuk lattenin sütlü köpüğüyle birleşince tam bir yaz rüyası.

Malzemeler:

1.5 su bardağı hindistan cevizi tozu

2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

3 yemek kaşığı oda sıcaklığında katı hindistan cevizi yağı veya labne

Yapılışı: Tüm malzemeleri derin bir kasede elinizle iyice yoğurun. Harç birbirini tutunca ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Dilerseniz ortalarına birer fındık koyup yuvarlayabilirsiniz. 5 dakika buzlukta dinlendirin, hazır!