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Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini

Sabahları kahve rutinini değiştirmek istiyorsan işte sana tek tuşla hazırlayabileceğin farklı kahve çeşitleri!

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini

Tam otomatik kahve makinelerinde birkaç saniyede ve tek tuşla hazırlanabilen farklı kahveler, güne nasıl başlamak istediğine göre küçük bir sabah rutinine dönüşebilir.
Sabah yataktan kalktığında enerjini anında toparlayacak, pratik ve keyifli bir kahve rutini arıyorsan işte değerlendirebileceğin alternatifler:

1. Espresso

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini 1
Tek alarmla kalkamadığın sabahlarda seni anında kendine getirecek bir seçenek arıyorsan, çekirdeğin tüm lezzetini ve aromasını ortaya çıkaran, küçük ama yoğun bir Espresso çok iyi gider.

2. Lungo

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini 2
Güne başlarken Espresso'ya kıyasla biraz uzun içimli bir alternatif arıyorsan senin rutinin Lungo olmalı. Su miktarı daha fazla olan bu seçim, hem kahve tadını korur hem de her yudumda keyif almanı sağlar.

3. Americano

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini 3
Yavaş yavaş kendine gelen insanlardansan senin sabahına şöyle leziz bir Americano çok iyi gider. Sabah kahvesini birkaç yudumda bitirmeden zamana yaymayı seviyorsan, bilgisayarını açtığında yanına bir bardak Americano koyup keyfine bakabilirsin.

4. Cappuccino

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini 4
Kahvaltı sonrasında keyifli bir alternatif olarak değerlendireceğin Cappuccino, senin sabah rutininin en leziz parçası olabilir. Espresso, süt ve köpüğün mükemmel dengesi sana yumuşak bir başlangıç sunar.

5. Filtre Kahve

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini 5
Eğer önünde uzun bir sabah varsa yanında seni yarı yolda bırakmayacak bir kahve olsa iyi olur. Özellikle yoğun toplantı günlerinde ya da iş sorumluluğunun arttığı anlarda, termosunu filtre kahveyle doldurup yoluna güvenle devam edebilirsin.

6. Flat White

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini 6
Kahve tadını kaybetmeden bolca keyif alacağın, yumuşak bir başlangıç arıyorsan sabah rutinini Flat White ile kurabilirsin. Yoğun karakteriyle lezzetli bir tat sunan bu seçim, güne daha dengeli bir geçiş yapmanı sağlayabilir.

7. Latte Macchiato

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini 7
Güne aceleyle değil de sakin başlayacağın sabahlarda şöyle yumuşacık bir Latte Macchiato, tek tuşla önüne gelebilir. Sütlü ve katmanlı yapısıyla saniyeler içinde hazırlanacak bu lezzet, günü senin için daha keyifli hale getirebilir.

8. Iced Latte

Güne başlamadan önce ihtiyacın olan enerjiyi tek tuşla veren 8 kahve rutini 8
Ve geldik sıcak günlerin vazgeçilmezine... Neredeyse herkesin favorisi olan bu dinamik ve yumuşak seçim, sabahını daha ferah hale getirir. Sütlü içimi sevip soğuk kahveden vazgeçemiyorsan, sabah rutinini kesinlikle leziz bir Iced Latte ile başlatabilirsin.

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