KADIN

Güneş altında beklemiş damacana ve pet şişeden su içmeyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Güneş ışığı altında beklemiş sular tehlike saçıyor. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Güneş altında beklemiş damacana ve pet şişeden su içmeyin

Uzmanlar yaz mevsiminde su tüketiminin vücut ağırlığı ve terlemeye bağlı olarak arttırılması gerektiğini söylerken, güneşte beklemiş pet şişeler ve damacanalar bir kez daha gündemimize girdi. Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
Suyun satış noktalarında dolapta ya da serin yerde bekletilmesi gerektiğini söyleyen Orhan Korkusuz, "Ancak, satış noktasına gelene kadar, özellikle üretim noktaları ve toptancılarda suyun güneşte bekleyip beklemediğinden emin olmak mümkün değil. BPA, suyun damacana ya da plastik şişede bekleme süresi ve ısıya maruz kalma oranına göre, sıvıya geçer. Dışarıda iken su alacaksanız mutlaka cam şişelerde satılanları tercih edin. Evlerinizde ise musluk suyunu, NSF belgesi olan arıtıcılardan geçirerek için. Sonrasında da mutlaka cam sürahi ya da şişelerde saklayın" diye konuştu.

1

BPA NEDEN TEHLİKELİ?

SASUDER Başkanı Orhan Korkusuz, "Bu sıcak günlerde hemen herkesin elinde pet şişede su görüyoruz. Ancak pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (BisfenolA) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar plastiğin hammaddesinde bulunan BPA’nın özellikle kadınlık hormonu olan östrojeni taklit ederek erkeklerde infertiliteye yol açabileceğini; kalp hastalıklarından hormonal sorunlara, kanserden gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa sebep olabileceğini ortaya koyuyor" dedi.

2

Anne adaylarının damacana ve pet şişeden su içmemesi gerektiğinin altını çizen Korkusuz, fetüse de geçebilen BPA, erken doğum riskinin artmasına, çocuklarda ve gençlerde davranış bozukluklarına yol açabildiğini belirtirken yaz mevsiminde sağlıklı su içmek isteyenlere cam şişelerde satılan ya da su arıtma cihazıyla arıtılan suyu önerdi.

SU ARITMA CİHAZI ALIRKEN BELGELERE DİKKAT EDİN

"Su arıtma cihazları, sağlıklı su elde etmek için doğru alternatiflerdir. Arıtma alacaksanız, ürünün tamamını kapsayan garantisi olup olmadığını mutlaka sorun. Merdiven atlı ürünlere itibar etmeyin ve NSF belgesi olanları tercih edin" diyen Orhan Korkusuz bu ürünleri taktırdıktan sonra da bakımlarının yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

3

Korkusuz, "Türkiye’de standartlar oluşturuluncaya kadar, kabul ettiğimiz geçerli, en büyük standart, NSF belgesidir. Su arıtma cihazı alacak olanlar sadece ürünün birkaç parçasında değil tamamında bu belgenin olduğundan emin olsunlar. Vatandaşlarımız bu belgeleri almış markaları öğrenmek için nsf.org adresine bakabilirler" dedi.

Kaynak: İHA

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Alerjiye karşı alınacak altın gibi önerilerAlerjiye karşı alınacak altın gibi öneriler
Kadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş alınmalıKadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş alınmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damacana su pet şişe

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kan donduran ifadeler! 'Annem beni öldürür'

Kan donduran ifadeler! 'Annem beni öldürür'

Yağlı gıdalarla beslenmek vajinal enfeksiyon riskini artırıyor, yoğurt sürmek işe yaramıyor!

Yağlı gıdalarla beslenmek vajinal enfeksiyon riskini artırıyor, yoğurt sürmek işe yaramıyor!

Güneş gözlüğü alırken buna dikkat! Mutlaka bu işaret olmalı

Güneş gözlüğü alırken buna dikkat! Mutlaka bu işaret olmalı

Ayakları gargaralı suya koymak ne işe yarıyor?

Ayakları gargaralı suya koymak ne işe yarıyor?

Hangi yaşta hangi estetik yapılmalı?

Hangi yaşta hangi estetik yapılmalı?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adaçayı faydaları nelerdir?

Adaçayı faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alerjiye karşı alınacak altın gibi öneriler

Alerjiye karşı alınacak altın gibi öneriler

Kadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş alınmalı

Kadınlar günde 10 bardak su içmeli, sık sık duş alınmalı

Hafife almayın! Doğru yıkanmayan el, ölüme bile götürebilir

Doğru yıkanmadığında ölüme bile götürebiliyor

Rahat olduğu için tercih ediyoruz ama babet ayakkabılar ayak sağlığını bozuyor

Bu probleme biz neden oluyoruz

Mantar enfeksiyonundan nasıl korunabiliriz?

Mantar enfeksiyonundan nasıl korunabiliriz?

Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama her gün duş almak iyi bakterileri öldürüyor

Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama her gün duş almak iyi bakterileri öldürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.