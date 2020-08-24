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Güneş çarpması belirtileri neler? Baş ağrısı ve kusma varsa...

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Güneşe fazla maruz kalınması nedeniyle ortaya çıkan güneş çarpması belirtileri ile göz korkutuyor. Baş ağrısı ve kusma şikayetleri ile kendini gösteren güneş çarpması ileri safhalarda ölüme kadar götürebiliyor.

Güneş çarpması belirtileri neler? Baş ağrısı ve kusma varsa...

Güneş çarpması belirtilerinin baş ağrısı, bulantı, kusma ve halsizlik, bilinç bulanıklığı gibi davranışlarla kendini gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Hilal Çetin “Güneş çarpmasına maruz kalan kişilerin derhal bir ortama getirilerek alın, koltuk altı gibi bölgelerin ıslak bezlerle soğutulmaya çalışılması faydalı olur” diyor.

Yaz sıcakları devam ederken özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 40 dereceleri görüyor. Böyle günlerde öğle vakti güneşte fazla kalmak, güneş ya da halk arasındaki tabirle sıcak çarpması sorununu beraberinde getiriyor. Hatta hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olmasa bile güneşte fazla kalındığında çocuklar ve yaşlılarda güneş çarpması görülebiliyor. Güneş çarpmasının kalıcı hasarlara neden olabileceğine ve hatta kişiyi ölüme kadar götürebileceğine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Hilal Çetin, özellikle yüksek tansiyonu olanlar, şeker hastaları, kronik böbrek hastaları, beş yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, çok kilolu ve çok zayıf kişiler ve psikiyatrik rahatsızlığı olanların daha büyük risk altında olduğunun altını çiziyor.

SICAK ÇARPAN KİŞİ SOĞUK SUYA MARUZ BIRAKILMAMALI

Güneş çarpmasında beyindeki ısı ayarlama merkezi görevini yapmakta zorlandığını söyleyen Uzm. Dr. Çetin, görülen belirtileri ise şöyle özetliyor: “Kişinin vücut ısısı arttığında deri altındaki damarlar genişler, derin dokulardan deriye kan akışında artış olur. Bu nedenle kişinin cildi sıcak ve kurudur. Terleme yoktur, nabız yavaştır, tansiyonu düşebilir. Baş ağrısı, bulantı, kusma ve halsizlik görülebilir. Sıcak çarpmasının en ciddi belirtisi ise nörolojiktir. Hastada bilinç bulanıklığı varsa en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir. Güneş çarpmasına maruz kalan kişilerin derhal serin bir ortama alınarak; mümkünse alın, koltuk altı gibi bölgelerin ıslak bezlerle soğutulmaya çalışılması faydalı olur. Sıcak çarpması olan kişinin direkt soğuk suya maruz kalması tehlikelidir. Bilinç bulanıklığı yoksa özellikle mineral içeriği olan maden suyu veya su içirilmelidir.”

SIKI GİYSİLERDEN KAÇININ, BOL SIVI TÜKETİN

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Hilal Çetin, güneş çarpmasına karşı alınacak önlemleri ise şöyle özetliyor: “Güneşlenme saatleri genellikle sabah veya öğleden sonra 15.00’ten sonra olmalıdır. Öğlen vakitleri mümkün olduğunca güneşe çıkılmamalı, özellikle sıcak yaz günlerinde kapalı araç içinde hiçbir canlı kalmamalıdır. Gün içinde özellikle sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde güneşten kaçınmak, aşırı egzersiz yapmamak, çok sıkı giysiler giymemek, bol sıvı tüketmek çok önemlidir. Yoğun tüketilen çay kahve, meyve suları veya alkollü içecekler su yerine geçmez ve vücudumuzun suya olan ihtiyacını daha da artırır.”

GÜNEŞ LEKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN YAZ-KIŞ KORUYUCU KREM KULLANILMALI

Güneş çarpmasının yanı sıra yaz aylarında sıkça görülen sağlık sorunlarından bir diğerinin güneş lekeleri olduğunu belirten Uzm. Dr. Hilal Çetin, bu lekelerin genetik yatkınlık ve ultraviyole nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz kalındığında özellikle yüz, eller, sırt ve dekolte bölgesinde çok kolay leke oluşabileceğini, mevcut olanlarda ise koyulaşma görülebileceğini hatırlatan Uzm. Dr. Çetin, “Bu durumu önlemek için bu saatlerde olabildiğince güneşte kalmamak, kalınacaksa da yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmak gerekir. Güneş lekelerinin oluşmaması için yaz-kış sürekli koruma faktörü yüksek güneş koruyucular kullanılmalı, güneşin etkili olduğu saatlerde açık havada bulunmamalı. Kremlerin yanı sıra cildi kapatan ince, pamuklu ve açık renk giysiler giymek, şapka takmak koruyucudur. Şapka veya giysilerle de cildin kapatılması leke oluşumunu önlemeye yardımcıdır. Güneş lekesi oluştuğunda bir dermatologa başvurarak wood ışığı incelemesi ile lekenin derinin hangi tabakasında olduğu tespit edilmesi ve ona göre uygun tedavi uygulanmalıdır” diyor.


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