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Güneş Fırtınası ne zaman olacak? Güneş Fırtınası Türkiye'de olacak mı? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede görülecek?

15.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş fırtınası hakkında sorulan sorular gün geçtikçe artmaya başlıyor. NASA'dan yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar, Güneş Fırtınası nedir?, Güneş Fırtınası Türkiye'de olacak mı? şeklinde sorular sormaya başladı. Güneş'ten yayılan çok miktarda plazmanın bugün Dünya'ya ulaşması bekleniyor. İşte Güneş Fırtınası konusuna dair merak edilen soruların yanıtları!

Güneş Fırtınası ne zaman olacak? Güneş Fırtınası Türkiye'de olacak mı? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede görülecek?

Güneş Fırtınası herkesin gündemini oluşturan konuların başında geliyor. NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, güneş fırtınası konusunda açıklama yaptı. Güneş fırtınasının tam olarak ne olduğunu ve Türkiye'de de yaşanıp yaşanmayacağı vatandaşların merakını cezbediyor. İşte Güneş Fırtınasına dair soruların soruların ayrıntılı cevapları...

GÜNEŞ FIRTINASI

Yeni bir Güneş Fırtınası tehlikesi yaşanıyor. Güneş'in üzerindeki AR2987 adındaki leke C sınıfı Güneş püskürtüsü geliyor.

Güneş patlaması olarak da bilinen bu olay nedeniyle büyük miktarlarda plazma Dünya'ya doğru hareket ediyor. Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, NASA ve NOAA (ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) verilerini inceledi.

Skov, Twitter'dan kesinti uyarısında bulundu. Radyo kararmasının büyük bir ihtimalle yaşanmayacağını söyleyen Dr. Skov, amatör radyoların ve GPS kullanıcıların güneş fırtınasından etkilenebileceğini belirtti.

GÜNEŞ FIRTINASI TÜRKİYE'DE OLACAK MI?

Ayrıca 40 derece enleminde bulunan noktalarda kısa ölçekli kutup ışığı görülebilir. Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunuyor. Ancak Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu nedenle kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği ifade edildi.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor..

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güneş fırtınası
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