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Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cildinizi güneşin zararlı etkisinden korumak için yapmanız gereken belki de en önemli şey güneş koruyucuları hayatınızın bir parçası yapmak. Tüm bunların yanında güneş koruyucuların nasıl kullanılacağını bilmezseniz cildinize zarar verme ihtimaliniz çok yüksek. Güneş koruyucularla ilgili en çok yapılan hataları sizin için derledik!

Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...

Özellikle yazın güneşin etkisine karşı cildinizi koruduğunuzdan emin olmalısınız. Güneş koruyucular cilt kanserine karşı mücadelede çok önemlidir ve sizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumak için doğru bir şekilde uygulanması gerekir. Bu sebeple, dermatologların yaz-kış, açık veya kapalı hava fark etmeden cildimize güneş koruyucu sürme uyarılarını dikkate almakta fayda var. Yaygın yapılan güneş koruyucu hatalarından kaçınmak için bu ipuçlarını izleyin.

GÜNEŞ KREMİNİ SADECE DIŞARIDA OLACAĞINIZ ZAMAN SÜRÜYORSUNUZ

Evet, bu belki de güneş koruyucularla ilgili en çok yapılan hata. Pek çoğumuz sadece sahile gittiğimizde ya da dışarıda vakit geçireceğimiz zaman kullanıyoruz ama uzmanların bu konuda çok önemli uyarıları var. Cildinize güneş ışınlarının ulaşması hiç de zor değil, güneş değen bir cam kenarında otururken bile zararlı ışınlar cildinize ulaşabilir. Sahile gitmeseniz, hava kapalı bile olsa dışarı çıkacağınız zaman duştan sonra güneş kremini uygulamayı unutmayın.

YETERLİ MİKTARDA UYGULAMIYORSUNUZ

Güneş koruyucuların belirtilen miktarlardan daha az kullanılması onların faydasını yeteri kadar görmemek anlamına geliyor. Bu yüzden kıyafetlerinizin dışında kalan tüm cildinizi kaplayacak kadar güneş kremi sürün. Güneş koruyucuyu dışarıya çıkmadan 15 dakika önce uygulamak ve dışarıda da her iki saatte bir tekrar uygulamak en iyi yöntemdir.

ESKİ TARİHLİ GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIYORSUNUZ

Plaj çantanızdan hiç çıkarmadığınız güneş kremini her yıl uyguluyorsanız aman dikkat. En sık yapılan hatalardan birini yapıyorsunuz demektir. Güneş koruyucunuzun son kullanma tarihine mutlaka bakın. Süresi dolmuş güneş kremleri içindeki kimyasalların pasif hale gelmesi nedeniyle istediğiniz korumayı sağlamaz. Tarihi yoksa en iyisi bir yıl kullandıktan sonra içinde kalsa bile çöpe atın.

SADECE SPREY ŞEKLİNDE GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIYORSUNUZ

Sprey güneş koruyucularının potansiyel sağlık riskleri hala tam olarak belli değildir. Bu yüzden özellikle sprey şeklinde koruyucu alırken spreyin bileşenlerini, etiketini iyice okuyun. Uzmanlar, güneş kremini önce elinize püskürtmenizi, sonra da vücudunuza sürmenizi önerirler. Özellikle rüzgarlı havalarda, plajda sprey güneş kremi eşit olarak uygulanamayabilir. Bu tür durumlarda birden fazla kat uygulayarak koruyucu olabilmesi için elinizle cildinize yayın.

KULAK, KAFA DERİSİ, DUDAKLARI GÜNEŞTEN KORUMUYORSUNUZ

En sık yapılan hatalardan biri kafa derisi, kulak, dudaklar, boynun ön ve arkası, ellerin üzeri ve ayakların üstü gibi gözden kaçırılan bölgelere güneş koruyucu uygulamamaktır. Bu bölgelerde cilt kanserlerinin çok fazla geliştiğini unutmamak en iyisi. SPF içeren dudak koruyucuları mutlaka günlük rutininize ekleyin ve 2 saatte bir tekrarlayın.

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