Güneş koruyucu kullanırken hepimiz bu hatalara düşüyoruz! Sadece dışarı çıkarken sürüyorsanız...

Özellikle yazın güneşin etkisine karşı cildinizi koruduğunuzdan emin olmalısınız. Güneş koruyucular cilt kanserine karşı mücadelede çok önemlidir ve sizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumak için doğru bir şekilde uygulanması gerekir. Bu sebeple, dermatologların yaz-kış, açık veya kapalı hava fark etmeden cildimize güneş koruyucu sürme uyarılarını dikkate almakta fayda var. Yaygın yapılan güneş koruyucu hatalarından kaçınmak için bu ipuçlarını izleyin.

GÜNEŞ KREMİNİ SADECE DIŞARIDA OLACAĞINIZ ZAMAN SÜRÜYORSUNUZ

Evet, bu belki de güneş koruyucularla ilgili en çok yapılan hata. Pek çoğumuz sadece sahile gittiğimizde ya da dışarıda vakit geçireceğimiz zaman kullanıyoruz ama uzmanların bu konuda çok önemli uyarıları var. Cildinize güneş ışınlarının ulaşması hiç de zor değil, güneş değen bir cam kenarında otururken bile zararlı ışınlar cildinize ulaşabilir. Sahile gitmeseniz, hava kapalı bile olsa dışarı çıkacağınız zaman duştan sonra güneş kremini uygulamayı unutmayın.

YETERLİ MİKTARDA UYGULAMIYORSUNUZ

Güneş koruyucuların belirtilen miktarlardan daha az kullanılması onların faydasını yeteri kadar görmemek anlamına geliyor. Bu yüzden kıyafetlerinizin dışında kalan tüm cildinizi kaplayacak kadar güneş kremi sürün. Güneş koruyucuyu dışarıya çıkmadan 15 dakika önce uygulamak ve dışarıda da her iki saatte bir tekrar uygulamak en iyi yöntemdir.