Güneş kremlerinden beklenen korumanın 'yarısından azı elde ediliyor'

her bir kola yüze, boyuna ve kulaklara

Bu da, ortalama bir yetişkin vücüda en az altı şeker kaşığı (36 gram) krem sürülmesi anlamına geliyor;

Güneş kremlerinin yeterince kalın bir tabaka sürülmesi gerekiyor ve aslında çoğu kişi bunu yapmıyor.

Uzmanlar, çeşitli derecelerde koruma vaat eden kremlerin ne ölçüde sürüldüğünde nasıl bir koruma sağladıklarını test etti.

Araştırma ekibinin başkanı Prof. Anthony Young ise 50 faktör güneş kremlerinin de tipik bir şekilde sürülmesi halinde en iyimser tahminle yüzde 40'lık bir koruma sağladığını belirtti.

Ancak gönüllüler üzerinde çalışma yapan uzmanlar gerçekte güvende olmak için 30 veya 50 faktör güneş kremlerinin gerektiğini belirtti.

Ancak King's College'ın araştırmasında, sorunun kremlerden değil, baştan savma sürülmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Bir şeker kaşığından fazla:

her bir bacağa

göğüs ve karın bölgelerine

sırta

Boynun kenarları, şakaklar ve kulaklar genelde unutuluyor ve bu bölgelere bol miktarda krem sürmek gerekiyor.

Ayrıca kremi gerektiği sıklıkta sürmek de genelde unutuluyor.

İngiliz Dermatoloji Vakfı'nın tavsiyelerine göre:

Krem güneşe çıkmadan 15 ila 30 dakika sürülmeli ve kurumasına izin verilmeli

Dışarı çıktıktan kısa süre sonra, atlanan yer bırakmamak ve yeterli derecede kalın bir tabaka olduğunu garanti etmek için ek krem sürülmeli

En az iki saatte bir veya yüzdükten ya da silindikten sonra derhal yeniden sürülmeli

Bazı güneş kremleri suya dayanıklı diye piyasaya sürülüyor.

Ancak bu güneş kremlerinin de yüzde 85'i havluyla kurulandıktan sonra siliniyor. Dolayısıyla yüzdükten, terledikten ya da zorlu veya aşındırıcı bir faaliyette bulunduktan sonra güneş kremleri yeniden sürülmeli.

Bir diğer önemli unsur da, radyasyonun gücünü büyür oranda artırabilen güneş ışınlarının yansıması. Kardan yansıma radyasyonu yüzde 85, kumdan yanzıma yüzde 17, sudan yansıma ise yüzde 5 oranında radyasyonu artırabiliyor.