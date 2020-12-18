Güneş lekelerine ne iyi gelir? Yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer?

Cilt tabakası dış etkenlerde kolaylıkla etkilenir. Farklı dönemlerde oluşan lekeler istenmeyen görüntülere yol açar. Cilt üzerinde oluşan lekeler birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Birçok insanda görülen güneş lekesi ise bazı durumlarda kalıcı olabilir. Farklı yöntemler kullanılarak ciltte yer alan lekelerin tonunu açabilirsiniz. Peki güneş lekesi nedir, nasıl geçer? Güneş Lekesi Nedir? Aydınlık ve sağlıklı bir görünüme sahip cilt her yaştan kişinin ilgisini çeker. Ciltte belirli dönemlerde farklı lekeler görülebilir. Özellikle yüz bölgesinde sıklıkla rastlanan leke ise güneş lekeleridir. Güneşe uzun süre korumasız bir şekilde maruz kalmak farklı genişlik ve koyulukta cilt kusurlarını ortaya çıkarır. Güneş ışınlarına direkt olarak maruz kalan cilt hasar görür. Çoğunlukla yaz mevsiminde ortaya çıkan lekeler, uzun tatillerin sonunda eve döndüğünüzde canınızı sıkabilir. Güneş lekelerinin oluşumunu engellemek için koruyuculuğu yüksek güneş kremleri kullanılabilirsiniz. Oluşan lekelerin onarılması ve giderilmesi için ise çeşitli yöntemler uygulanabilir. Güneş leke giderici krem çeşitleri farklı markalar tarafından piyasaya sunulur. Siz de birçok seçeneğe sahip ürün çeşitliliği arasından cilt tipinize hitap edeni bulabilirsiniz.

Güneş Lekesi Neden Oluşur? Güneş etkili cilt kusurlarının oluşması oldukça sık gözlenen bir durumdur. Ciltte bulunan melanin pigmentinin fazla üretilmesi ile görülür şekle gelen lekeler günlük hayatta rahatsız edici olabilir. Güneş lekeleri olarak adlandırılan cilt kusurları kontrolsüz güneşlenmekten dolayı oluşabilir. Kahverengi çil görünümü ile fark edilen durum hamilelik, doğum kontrol hapları, yumurtalık ve tiroid fonksiyonlarında oluşabilecek sıkıntılar nedeni ile de görülebilir. Sıklıkla tekrarlayan durumlarda mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Leke Tedavisinde Kullanılan Ürünler Güneş lekeleri geçer mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Düzenli olarak kullanılan bazı ürünler lekelerin giderilmesini sağlar. Güneş lekesi tedavisinde farklı kozmetik ürünler ön plana çıkar. Bunlardan biri olan güneş lekesi kremi farklı içeriklerle piyasaya sunulur. Krem kullanmayı düşünen kişilerin dikkat etmesi gereken bir hususu vardır: Güneş leke kremi uzun süre kullanımda güzel sonuçlar verir. Bu sebeple kişilerin sabırlı olmaları gerekmektedir. Doğal ürünleri kullanarak cilt sorunlarını gidermek isteyen kişiler için ise farklı alternatifler mevcuttur. İşte bu alternatifler:

Limon Suyu Limonun bilinen birçok olumlu etkisi vardır. Besin olarak tüketildiğinde sağladığı faydaların yanı sıra cilt sorunlarının giderilmesinde de kullanılır. Ciltte koyulaşan bölgelere limon suyu sürerek 20 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken konu yüzünüzde limon suyu varken güneşe çıkmamanızdır. Limon içeriğinde bulunan asitler nedeni ile güneşli ortamlarda cilde zarar verebilir. Hassas ciltlerde kaşıntı ve kızarıklık gibi sorunlar görülebilir. Bu nedenle hassas ve alerjik bir yapınız varsa dikkat etmelisiniz. Elma Sirkesi Elma sirkesi ciltte oluşan lekelerin tonunun açılmasını sağlayan doğal ürünler arasında yer alır. İçeriğinde yer alan doğal asitler sayesinde gözle görülür farklar oluşmasını sağlayan elma sirkesi, limon ile karıştırılarak kullanılabilir. Asitli içeriği nedeni ile yüzünüze sirkeyi sürdüğünüzde güneşe çıkmamanız gerekir. Alerjik ve hassas yapılı yüzlerde kızarıklık gibi reaksiyonlar görülebilir. Süt Süt içerik açısından oldukça zengin besinlerden biridir. Farklı cilt sorunlarına iyi geldiği düşünülen süt maskesi, güneş lekelerine de olumlu etki gösterir. Ciltte oluşan koyu renkli bölgelerin rengini açar, aydınlık bir görünüm sağlar. Aynı zamanda cildi nemlendirerek yumuşaklık kazandırır. Pamuk yardımı ile cildinize yumuşak dokunuşlar yapabilir, sütle gelen güzelliği yakalayabilirsiniz. 15 dakika yüzünüzde sütü bekletebilir, sonrasında ise durulayabilirsiniz.

Aloe Vera Aloe vera bitkisinin içerisinde yer alan jel birçok maskede ve güzellik ürününde kullanılır. Cildi güzelleştirme konusunda oldukça etkili olan aloe vera, güneş lekelerinde de kullanılır. Uzun süreli kullanımda gözle görülür sonuçların elde edildiği yöntem, kısa vadede etkili sonuçlar göstermeyebilir. Bitkiden aldığınız jeli farklı kremlerle birleştirerek de kullanabilirsiniz. Yeşil Çay Güneş lekelerine iyi gelecek doğal ürünlerden biri de yeşil çaydır. Yeşil çay antioksidan özelliği ile hücrelerin yenilenmesi ve onarılmasında etkildir. Güneşten etkilenen cildin aydınlık ve tek renk olmasını sağlar. Doğal yapıya sahip yeşil çayı hassas cilde sahip kişiler de rahatlıkla kullanabilir. Yeşil çay demlediğiniz çay poşetini sıkarak suyunu çıkarabilir, pamuk kullanarak yüzünüze uygulayabilirsiniz. Günde iki kez uygulandığında leke tonlarında açılmalar oluşur. Güneş Lekelerini Azaltan Maske Tarifi Güneş lekeleri tedavi konusunda uygulanabilecek bir çok ürün hakkında bilgi aldınız. Doğal malzemelerin faydasından bahsettikten sonra şimdi doğal ürünlerin birleşimi ile oluşan maske tarifini verelim.