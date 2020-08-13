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Güneş patlaması nedir, Nasa açıkladı! 2020 Güneş patlaması nasıl olacak? 2020 Ağustos güneş patlaması ne zaman?

İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde gözlem yapan bir gök bilimci tarafından fark edilen güneş lekesi yavaş yavaş yüzünü dünyaya dönemeye başladı. İlerleyen günlerde daha fazla kendini gösterecek olan karanlık nokta ile neler olacak merak ediliyor. Peki güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ile ne olur?

Güneş patlaması nedir, Nasa açıkladı! 2020 Güneş patlaması nasıl olacak? 2020 Ağustos güneş patlaması ne zaman?

Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya’daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı. ABD’nin Florida eyaletinde gözlem yapan bir gök bilimci tarafından fark edilen güneş lekesi yavaş yavaş yüzünü dünyaya dönemeye başladı. İlerleyen günlerde daha fazla kendini gösterecek olan karanlık nokta ile neler olacak merak ediliyor. Peki güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ile ne olur?

GÜNEŞ PATLAMASI NASIL OLUR?

Bilim insanları Güneş’te gözlemlenen büyük bir karanlık noktanın Dünya’ya doğru döndüğünü ve boyutunun gelecek birkaç gün içinde artabileceğini belirtti. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi. Güneş lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar Dünya’daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor. Güneş patlaması nedir ne zaman olacak? Güneş patlaması sonuçları…

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş patlaması, Güneş lekelerini oluşturan manyetik ilmek üzerindeki plazmanın, manyetik konfigrasyon değişimi nedeniyle ani olarak salınmasıyla meydana gelir.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara denilir. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket ederler.

Yeni güneş lekesi, ABD’nin Florida eyaletinde gözlem yapan amatör gökbilimci Martin Wise tarafından tespit edildi. Trenton'dan görüntü alan amatör astronom Martin Wise tarafından gözlemlendi. Ardından bilim insanları harekete geçti. Space Weather’ın raporlarına göre, AR2770'in, Dünya atmosferine küçük iyonlaşma dalgaları gönderiyor. Bununla birlikte, lekenin alanı büyüyor ve gelecek günlerde daha yoğun Güneş patlamaları üretebilme ihtimali bulunuyor. Güneş patlaması için Nasa

GÜNEŞ PATLAMASI İLE NE OLUR?

Güneş patlamaları nedeniyle açığa çıkan enerji, dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer.

NASA'nın belirttiğine göre göre, Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji boşaltımınn gerçekleşmesiyle geliyor. Ardından Güneş'ten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine girdiğinde manyetik kutup noktaları üzerinde aurora adı verilen ışık olayları gerçekleşiyor.

Bu esnada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebiliyor.

Öte yandan bu patlamalar, yörüngede bulunan uydular ve astronotlar için oldukça büyük bir risk oluşturuyor. Kozmik dalgaların şiddeti özel hava balonları ile ölçülüyor. Dalgalar, Dünya'nın atmosferine temas ettiğinde, bu balonlar sayesinde frekeansların boyutu da ölçülebiliyor.

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