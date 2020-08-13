Güneş patlaması nedir, Nasa açıkladı! 2020 Güneş patlaması nasıl olacak? 2020 Ağustos güneş patlaması ne zaman?

Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya’daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı. ABD’nin Florida eyaletinde gözlem yapan bir gök bilimci tarafından fark edilen güneş lekesi yavaş yavaş yüzünü dünyaya dönemeye başladı. İlerleyen günlerde daha fazla kendini gösterecek olan karanlık nokta ile neler olacak merak ediliyor. Peki güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ile ne olur?

GÜNEŞ PATLAMASI NASIL OLUR?

Bilim insanları Güneş’te gözlemlenen büyük bir karanlık noktanın Dünya’ya doğru döndüğünü ve boyutunun gelecek birkaç gün içinde artabileceğini belirtti. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi. Güneş lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar Dünya’daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor. Güneş patlaması nedir ne zaman olacak? Güneş patlaması sonuçları…