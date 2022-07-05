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Güneş - Sirius kavuşumunda ne yapılmalı? İşte Güneş Sirius kavuşumunun burçlara etkisi!

05.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği kavuşumlardan olan Güneş - Sirius kavuşumu, senenin en önemli gök olaylarından birini oluşturuyor. Gökyüzünün en parlak yıldızı olarak tabir edilen Sirius’un Güneş ile kavuşumu kaderin yeniden yazıldığı gün olarak biliniyor. Bu sihirli günlerde dilenen dileklerin ve yapılan eylemlerin bütün bir seneyi, hatta yaşamı etkileyebileceği bilinmekte. Peki Güneş - Sirius kavuşumunda ne yapılmalı? İşte Güneş Sirius kavuşumunun burçlara etkisi!

Güneş - Sirius kavuşumunda ne yapılmalı? İşte Güneş Sirius kavuşumunun burçlara etkisi!

Gökyüzündeki en parlak yıldız olarak tabir edilen Sirius yıldızı, Kuran'ı Kerim’de Şi'ra yıldızı olarak geçmektedir. Kutsal kitapta yer alan ve astrologların en sevdiği yıldızlardan biri olan Sirius, her sene Güneş'le kavuşuyor. Sirius yıldızı Sirius A ve Sirius B isimleriyle bilinen Sirius yıldızı toplamda 2 ayrı yıldızdan oluşuyor. Yıldız, 14 derece Yengeç burcunda bulunuyor. Sirius'un Güneş'le kavuşum yaptığı günler ise senenin en önemli gökyüzü açılarından birini oluşturuyor.

4-5-6 TEMMUZ'DA GÖKYÜZÜNDE GÜNEŞ İLE SİRİUS KAVUŞUYOR!

Astroloji severlerin ilgiyle takip ettiği Güneş-Sirius kavuşumu her sene 4-5-6 Temmuz tarihlerine denk gelmekte. Kavuşum bu sene ise tam olarak 6 Temmuz gününe denk geliyor. Bu özel günde ise yapılması gerekenlerin neler olduğu merak ediliyor.

1 YILLIK KADERİN YAZILDIĞI TARİH!

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Eski kaynaklara göre Sirius yıldızı ve Güneş kavuşumu 1 yıllık kaderin yazıldığı gün olarak tarif edilmekte. Kadersel döngülerin etkilenebileceği günler olarak bilinen bu tarihlerde ve kavuşumun gerçekleştiği günde yapılacak ritiüller ile şans açıklığı ve dileklerin gerçekleşmesinin mümkün olabileceği de anlatılmakta. Antik Mısır döneminde dahi Güneş ve Sirius kavuşumu kutsal olarak kabul edilmişti ve Sirius'un şans, zenginlik, başarı ve liderlik verdiğine inanılmaktaydı.

GÜNEŞ - SİRİUS KAVUŞUMUNUN BURÇLARA ETKİSİ

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Güneş ile Sirius kavuşumu, bir burçtan çok tüm burçları etkileyebilecek bir gökyüzü açısıdır. Örnek verecek olursak 12 burç da bu özel tarihte bol bol dilek dilemeli, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeli, kedi-köpek gibi sokak hayvanlarına mama bırakmalı ve kendisinden yardım isteyenleri geri çevirmemelidir. Ayrıca Sirius 14 derece Yengeç burcunda bulunduğu için doğum haritasında 14. Derecede Yengeç’te bir gezegeni olanlar için bu tarihler daha da önemli olmaktadır. Özellikle Yengeç burcunun 13-14-15 derecelerinde gezegeni olanlar, oldukça şanslı bir konumda yer almakta.

Etkisi oldukça güçlü olduğu bilinen Sirius yıldızı, kariyerinizi ve aşk hayatınızı parlatabileceği gibi kaderinizde yeni kapılar açılması için enerjiler de sağlayabilir.

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZE DİKKAT EDİN!

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Güneş-Sirius kavuşumunun olduğu günlerde özellikle düşüncelere, hayallere ve isteklerinize özellikle dikkat etmeniz gerektiği söylenir. Bu sebeple mutlaka her olayı olumlu şekilde düşünmeli, olumsuz konuşmalardan ve düşüncelerden uzak durulmalıdır. Ayrıca kavuşum günlerinde ağızdan çıkan sözlerin etkisi de büyük olabilir, bu sebeple astrologlar tarafından konuştuklarınıza dahi dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.

DİLEKLERİNİZİ KURGULAYIN!

Yine bugünler bir sonraki yıldan beklentilerinizi dilemek ve hayal etmek için ideal bir gündür.

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Yılın en şanslı günü olarak ifade edilen bugünde yapılan planlar, ilerleyen günlerde hızlı ve ani bir biçimde gerçekleşebilir. Bu yıldız kişisel astroloji haritalarında ise herhangi bir gezegen ile temas ettiğin güç, başarı, şöhret vermektedir. Güneş ile yapacağı kavuşum da 6 Temmuz 2022 tarihine denk gelmekte.

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