Güneş yanığı tedavisi / Güneş yanığı nasıl geçer?

Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş, bedenimiz ve gelişimimiz için ne kadar faydalıysa, cildimiz için de bazen bir o kadar zararlı olabiliyor. Ozon tabakası, güneş ışınlarının etkisini eskisi kadar azaltamadığı için; doğrudan aldığımız güneş ışınlarının, cildimize verdiği zarar da giderek artıyor. Bu zararların belki en masumuysa güneş yanığı. Bu yüzden cilt renginiz ne olursa olsun, kolay

bronzlaşabilmek için, güneş kremi kullanmamak tehlikeli bir tercih olacaktır. Özellikle benli veya beyaz ciltliyseniz, güneş yanığından kaçınmak konusunda çok daha hassas olmalısınız! Ancak bazen önlemler işe yaramıyor ve güneş yanığı kaçınılmaz oluyor. Bu gibi durumlarda, yanığın derecesine göre, farklı tedavi yöntemleri uygulayabilirsiniz. Hafif yanıklar, ilk başta sadece kızarıklık olarak kendini belli eder. Ancak hassas bir cildiniz varsa, birkaç saat içinde canınız yanmaya başlayacaktır. Bu nedenle bir an önce soğuk bir duş almalısınız. Bu sırada sabun veya banyo köpüğünün cildi kurutarak, güneş yanığını hassaslaştıracağını unutmayın. Duştan sonra bedeninizdeki fazla suyu havluyla nazikçe alın; ama tamamen kurulanmayın. Ardından aloe veralı veya soyalı bir nemlendiriciyle -başta yanık bölge olmak üzere- cildinizi yumuşatın. Ancak soya özlü nemlendiriciler, bazı cilt tiplerinde alerjik reaksiyona yol açabilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Mutlaka fazladan su için; güneş yanığı cildi kurutur ve cildiniz ne kadar kurursa o kadar acı ve soyulma yaşanır.

Daha ağır güneş yanıklarında kabarma, su toplaması ve soyulma yaşanacaktır. Bu gibi durumlarda cildinize daha fazla özen göstermelisiniz. Uyguladığınız tedavinin sıklığı da artacaktır. Öncelikle kabartıları ve su toplayan bölgeyi sıkıp patlatmamaya önem verin. Aksi taktirde enfeksiyona yol açabilirsiniz. Ağır güneş yanıklarında serin bir duş cildinize iyi

gelecektir. Ancak cildiniz çok hassas olacağı için, suyu tazyikli kullanmayın. Bu aşamada sabun kullanmadan banyo yaparsanız, cildiniz için daha yararlı olacaktır. Banyo suyunuza bir bardak elma sirkesi karıştırabilirsiniz. Beyaz sirke, güneş yanığının acısını yatıştırır ve cildinizin gerilmesini önler. Banyodan sonra cildinizi yumuşatmak için, E vitamini içerikli doğal ürünler tercih edin ve sık sık nemlendirici sürün. Güneş yanığı nemi hızla emer, bu nedenle cildiniz normalden çok daha hızlı kurur. Serin bir ortamda kalın; vücut sıcaklığı, oda sıcaklığıyla doğru orantılı olarak artar. Bu durum, cildinizin kurumasına, tahrişin ve acınızın artmasına neden olur. Bol su için ve salatalık, karpuz gibi su oranı yüksek gıdalar tüketin.