Güneşe karşı tam koruma sağlayacak La Roche Posay Güneş Kremi kullanıcı yorumları

Cildi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyarak lekelenme ve yaşlanma gibi sorunların önüne geçebilirsiniz. Özellikle yağlı bir cildiniz varsa sivilce yapmayan güneş koruyucu bulmak sizi zorluyor olabilir. Parlama karşıtı ve kuru dokudaki ürünler size bu konuda yardımcı olabilir. La Roche Posay güneş kremi kullananların yorumlarını, ürünün özelliklerini ve cilde sağladığı faydaları bir araya getirdik. Detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch SPF 50+

La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch SPF 50+'ın özellikleri

La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch, çok yüksek UVA/UVB koruması içeren ve parlama karşıtı bir güneş kremi. Mexoplex filtreleme sistemine ve yatıştırıcı antioksidan özelliğe sahip La Roche-Posay termal su ve UVA ışınlarına karşı güçlendirilmiş SPF 50+ koruma içeriyor. Parlamayı engelleyen dokusu ve çabuk emilen jel krem formu sayesinde mat ve beyazlık bırakmayan etkiyi size sunuyor. Alerjiye eğilimli, hassas veya güneşe karşı toleranssız normal ve yağlı ciltlerin kullanımı için uygun. 50 ml boyutundaki ürün pompalı bir şişeye sahip. Bu sayede üründen ihtiyacınız olan miktarı rahatça alabilirsiniz. Şeffaf kapağı sayesinde akma ve bulaşma problemi yaşamadan çantanızda taşıyabilirsiniz. Ürün, cilt tarafından kolay emiliyor ve parlamayı kontrol altına alıyor. Çok yüksek koruma sağlayan La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch SPF 50+, suya dayanıklı ve kuru bir dokuya sahip. Ayrıca dermatolojik olarak test edilmiş ve hipoalerjenik. Güneş kreminin kapatıcı etki sağlayan renkli çeşidi de bulunuyor. La roche posay güneş kremi renkli yorumları değerlendirildiğinde aynı etkiyi sağladığı anlaşılıyor. La roche posay bb güneş kremi kullananlar o üründen de oldukça memnun.

La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch SPF 50+'ın yararları

Parlama karşıtı La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch SPF 50+, parfüm ve paraben içermeyen formülüyle çok yüksek koruma sağlıyor. Ürün; geniş spektrum koruma filtresine, kızılötesi ve kirlilik gibi hasarlara karşı koruma sağlayan ve UVA/UVB korumasının ötesine geçen UV filtrelerine ve antioksidanlardan oluşan güçlü bir karışıma sahip. Bu sayede cilt yüzeyinde adeta bir kalkan oluşturarak cildi koruyor. Airlicium teknolojisi sayesinde cilt tarafından anında emilen ve parlamaya neden olan sebum, ter ve nem gibi etmenleri kolayca kontrol altına alıyor. İçeriğindeki gliserin ise cildi nemlendirerek rahatlamasına yardımcı oluyor. Tere ve suya karşı dayanıklı olduğu için özellikle yaz aylarında kolay kullanım imkânı sağlıyor ve uzun süre cildinizde kalıyor. SPF 50+ ve UVA/UVB filtreleriyle cilt yüzeyini güneşin tüm zararlı ışınlarına karşı koruyup leke oluşumunun önüne geçiyor. Ayrıca kuru dokusuyla yağlanma ve sivilce gibi problemleri de engelliyor. Güneşe çıkmadan önce bol miktarda ürünü yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Terleme gibi durumlarda sık sık tazeleyin.

La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch SPF50+'ı kullananların yorumları

La Roche-Posay Güneş Kremi Anthelios Xl kullananların yorumları değerlendirildiğinde çok fazla kişi tarafından denendiği göze çarpıyor. Yorumların büyük çoğunluğu ise memnuniyet üzerine yazılmış. Yağlı ciltli kişiler ürünün parlama yapmamasından çok memnun. Ayrıca etkili bir güneş koruması olduğu ve ciltte hiç leke yapmadığı da öne çıkan yorumlar arasında. Memnun kalmayanlar ise ürünün ciltte beyazlık bırakmasından ve ciltte topaklanma yaparak dökülmesinden şikâyet ediyor. Cildi çok yağlı olmayan kişiler ise ürünün çok kuru geldiğini söylüyor. Ürünün başka bir çeşidi olan La Roche Posay Anthelios invisible Fluid SPF 50 güneş kremi kullananlar böyle bir sorunla karşılaşmamış. Cildinin bazı bölgelerinde kuruluklar olan normal ve yağlı ciltlerin bu ürünü daha fazla seveceği kullanıcılar tarafından belirtiliyor. Aynı zamanda bebekler için güneş koruyucu arayışındaysanız anthelios serisinin dermo pediatrics ürününe göz atabilirsiniz. La Roche Posay bebek güneş kremi kullananların yorumları bunu doğrular nitelikte. La Roche-Posay Güneş Kremi Anthelios Xl Güneş Kremi'ni kullananların çoğunluğu ürünü bir daha satın alacaklarını belirtiyor.

La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch SPF 50+'a benzeyen ürünler

1. Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30

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Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30, akneye eğilimli ciltler için özel olarak formüle edilen bir güneş kremi. SPF 30 ve UVA 14 özelliğiyle yüksek güneş koruması sağlıyor. İçerdiği Fluidactiv patenti sayesinde ciltteki yağ miktarının ve kalitesinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bu sayede matlaştırıcı bir etki sunarken cilt pürüzlerinin azalmasını da destekliyor. Hücresel Bioprotection patenti ise güneşe karşı hücreden başlayan bir koruma sağlıyor.

2. La Roche-Posay Anthelios Anti-shine SPF 50+ Sprey

Güneş koruyucuda tercihiniz sprey formdan yanaysa bu ürün tam size göre! Parlama karşıtı güneş koruyucu La Roche-Posay Anthelios serisinin başka bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün formu haricindeki tüm özellikleri Anthelios Xl güneş kremi ile aynı. La Roche Posay sprey güneş kremi kullananlar üründen oldukça memnun. Ürünün sprey formu, cildinizde makyaj varken de tazeleme yapma imkânını size sağlıyor.

3. Avene Thermale Cleanance Solaire SPF50+

Avene Thermale Cleanance Solaire SPF 50+, yağlı ve akneye eğilimli ciltlere uygun bir güneş kremi. Ürün, tüm güneş ışınlarına karşı etkili SPF 50+ ile cildinizi koruyor. Suya karşı oldukça dayanıklı olan krem, hassas cilt için de yüksek koruma sağlıyor. Saten ve akışkan formu cildinize matlaştırıcı bir etki sunuyor ve cildinizin parlamasının önüne geçiyor. Ürünün pompalı ambalajı cildinize kolayca uygulamanıza yardımcı oluyor.

4. Vichy Capital Soleil Çok Yüksek Korumalı Matlaştırıcı Yüz Güneş Kremi SPF 50+

Vichy Capital Soleil SPF 50+, parlama kontrolü ve anında mat etkili yeşil kil ve probiyotik türevi bifidus özü ile zenginleştirilmiş geniş spektrumlu UV koruması sağlıyor. Yağlı bir his bırakmayan formülü kuru bir dokuya sahip. Cilt tarafından hızlıca emilip beyaz leke görünümü bırakmıyor. Üçü bir arada matlaştırıcı etki sağlayan ürün; güneşten koruma, kolay emilme ve yağlanma kontrolünü size sunuyor.

5. Uriage Hyseac Fluide SPF 50+

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Yağlı ciltler için uygun olan Hyseac SPF 50+, Octocylene-free filtreleme kompleksi sayesinde yüksek performanslı UVA/UVB koruması sağlıyor. Ayrıca hem nemlendirme hem matlaştırma etkili olan güneş kremi, dehidrasyonu azaltan aktif bileşenleriyle nemlendirme etkisi sağlıyor. Fazla sebumu emerek yeni lekeleri önleyen meyan kökü özü ise cildi uzun süre matlaştırıyor. Yapışmayan ve yağsız dokusu cildinizle kolayca bütünleşip ağırlık hissi yapmıyor.

6. La Roche-Posay Anthelios Pigmentation Spf 50+ Tinted

UV ışınları nedeniyle hiperpigmentasyon problemi yaşayan ciltler için çok uygun bir ürün önerimiz var. Renkli yapıdaki güneş koruyucu, cilt tonunuzu eşitlerken yüksek güneş koruması sağlayarak lekelerin önüne geçiyor. La Roche Posay leke karşıtı güneş kremi kullananlar ciltlerinde leke oluşumunun azaldığını belirtiyor. Suya karşı dayanıklı ürün, cilt üzerinde eriyen bir dokuya sahip. La Roche Posay Pigmentation Güneş Kremi kullananlar üründen oldukça memnun.