Güney Afrika'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri Johannesburg'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panel düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Mandela Konferans ve Sergi Salonu'nda eski Siirt Emniyet Müdürü Metin Özkan'ın katılımıyla düzenlenen panelin moderatörlüğünü Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen yaptı.

Ülgen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) alçak darbe girişiminin arka planı ve uluslararası boyutuna ilişkin bilgi verdi.

Özkan da FETÖ'nün Siirt örneğinde olduğu gibi PKK ile de iş birliği yaptığına dikkati çekti.

Panelin sonunda konuşmacılara hat sanatıyla yapılmış tablo hediye edildi.

Aynı salonda Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektikleri fotoğraflardan oluşan 15 Temmuz sergisi açıldı.

Sergi, ay sonuna kadar açık kalacak.

