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Güney Afrika'da sel ve toprak kayması: 37 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da sel ve toprak kayması: 37 ölü

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre, 37 kişi hayatını kaybetti.

KwaZulu-Natal Eyalet Bakanı Nomusa Dube-Ncub, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kıyı eyaleti KwaZulu-Natal'da iki gündür devam eden şiddetli yağış ve selin toprak kaymalarına neden olduğunu belirtti.

Afette 37 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Dube-Ncub, birçok kişiden de haber alınamadığını kaydetti.

Dube-Ncu, "Durum çok ciddi. Yüzlerce kişi afetten etkilendi ama şimdi önceliğimiz hayat kurtarmak." dedi.

Öte yandan, Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika toprak kayması

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