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Güney Kore'den Kim Jong-un hakkında bir iddia daha!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2020 19:46 | Son Güncelleme

Güney Koreli üst düzey bir yetkili, hakkındaki sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddialarının ardından ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmediğini öne sürdü.

Güney Kore'den Kim Jong-un hakkında bir iddia daha!

Güney Kore Devlet Başkanlığından (Mavi Ev) isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, hükümetin, Kim'in herhangi bir ameliyat veya tıbbi müdahale geçirmediğini belirlediğini iddia etti. Yetkili, açıkladığı bilgiye ilişkin herhangi bir kaynak vermedi.

KİM JONG-UN ÖLDÜ İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

KİM JONG-UN ORTAYA ÇIKTI

İddiaların ardından Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim’in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA)

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