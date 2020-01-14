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  4. Güney Kore’nin yeni Başbakanı Chung Sye-kyun oldu

Güney Kore’nin yeni Başbakanı Chung Sye-kyun oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Chung Sye-kyun’i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Demokratik Partisi meclis üyesi Chung Sye-kyun’u ülkenin yeni Başbakanı olarak atadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Chung Sye-kyun’i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Demokratik Partisi meclis üyesi Chung Sye-kyun’u ülkenin yeni Başbakanı olarak atadı. Chung Sye-kyun’un atanması, Ulusal Meclis’in onayının ardından resmiyet kazandı. Sye-kyun, Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen basın toplantısında, “Ekonomiyi canlandırmaya ve ulusal birliği sağlamaya odaklanacağım” ifadelerini kullanarak, iktidar parti ile muhalif partiler arasındaki iletişimi arttıracağını vurguladı.
Yeni Başbakan Chung, daha önce 2016-2018 yılları arasında 2 yıl süreyle Ulusal Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuş ve Sanayi Bakanı olarak görev yapmıştı.

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