HABER

Güneydoğu Asya ülkeleri, DEAŞ'ın muhtemel intikam eylemlerinden endişeleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Malezya Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Şefi Eyüb Han Mydin Pitchay: - "(Ebubekir el-Bağdadi'nin) öldürülmesi iyi bir haber, fakat asıl sorun DEAŞ ideolojisinin yaygınlığı olduğu için onun ölümünün etkisi büyük olmayacaktır" - Endonezya İstihbarat Teşkilatı sözcülerinden Wawan Purwanto: - "Bu bir savaş. Genellikle (DEAŞ'tan) karşı saldırı ve benzeri şeylerin olması lazım" - Filipinli güvenlik uzmanı Rommel Banlaoi: - "Filipinler'deki DEAŞ yanlısı gruplar Bağdadi sonrası dönemdeki rollerini yeniden gözden geçirecektir"

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesinin ardından Güneydoğu Asya ülkeleri, DEAŞ militanlarının bölgede intikam eylemleri yapabilme ihtimalinden endişe duyuyor.

Çok sayıda vatandaşı DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden ülkelerden Malezya, Endonezya ve Filipinler'in güvenlik yetkilileri, elebaşlarının ölmesine rağmen DEAŞ'ın internet üzerinden propaganda gücünü kullanarak Güneydoğu Asya genelinde tek kişilik saldırılar yapabileceğine işaret ediyor.

Malezya Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Şefi Eyüb Han Mydin Pitchay, yerel basına verdiği demeçte, asıl endişenin DEAŞ'ın yöneticisi değil, savunduğu zihniyetin yaydığı etkiler olduğunun altını çizerek "Bağdadi'nin öldürülmesi iyi bir haber, fakat asıl sorun DEAŞ ideolojisinin yaygınlığı olduğu için onun ölümünün etkisi büyük olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Eyüb Han, Bağdadi'nin ölümünün ardından en büyük endişelerinin ülkedeki DEAŞ sempatizanlarının provokatif eylemler yapma ihtimali olduğunu belirtti ve "DEAŞ öğretilerinin internet ortamında hala yayıldığını görüyoruz. Yıllar öncesine ait DEAŞ yayınları ve dergileri yeniden internet ortamına yüklenip paylaşılıyor." dedi.

Endonezya İstihbarat Teşkilatı sözcülerinden Wawan Purwanto da Bağdadi'nin ölümünün yaratacağı psikolojik etkiye dikkati çekerek ülke çapında herhangi bir intikam eylemine hazır olduklarını ifade etti. Sözcü, "Bu bir savaş. Genellikle karşı saldırı ve benzeri şeylerin olması lazım. Güvenlik meselesine gelince ülkemizi bu konuda koruyacağımızdan eminiz." açıklamasında bulundu.

- Bağdadi'nin ölümü kısa süreli bir yenilgi

Filipinler'de ise yetkililer, ülkenin güneyinde etkili olan başta Ebu Seyyaf olmak üzere DEAŞ bağlantılı terörist grupların, Bağdadi'nin ölümü üzerine harekete geçebileceklerini vurguladı.

Bağdadi'nin ölmesine rağmen DEAŞ'ın Filipinler'de tehlike arz etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, "Bağdadi'nin liderliği dikkate alınarak bunun örgüte bir darbe olduğu söylenebilir. Fakat bu yapılanmanın derinliği ve dünya genelinde ulaştığı yerlere bakıldığında bunun kısa süreli bir yenilgi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Lorenzana, başka bir teröristin mutlaka Bağdadi'nin yerini alacağını düşündüğünün, DEAŞ'ın ancak uzun süreli bir mücadeleyle yok olabileceğinin altını çizdi.

Filipinli güvenlik uzmanı Rommel Banlaoi, elebaşının öldürülmesinin DEAŞ militanlarının planladığı faaliyetleri bir süreliğine engelleyebileceğini, fakat amaçlarından vazgeçirmeyeceğini söyledi. Banlaoi, "Özellikle Filipinler'deki DEAŞ yanlısı gruplar Bağdadi sonrası dönemdeki rollerini yeniden gözden geçirecektir." diye konuştu.

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Ayn El Arab’da sessiz bekleyiş devam ediyorAyn El Arab’da sessiz bekleyiş devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Sümela Manastırı’nın 2. etabını da önümüzdeki 2020 yılı Mayıs ayında ziyarete açacağız”Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Sümela Manastırı’nın 2. etabını da önümüzdeki 2020 yılı Mayıs ayında ziyarete açacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ebubekir El Bağdadi Endonezya Filipinler Malezya Militan terörist

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye'de kadın arkadaşını boğarak öldürdü, İstanbul'da teslim oldu

Elleriyle boğarak öldürdü, böyle itiraf etti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.