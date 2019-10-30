Güneydoğu Asya ülkeleri, DEAŞ'ın muhtemel intikam eylemlerinden endişeleniyor

Eyüb Han, Bağdadi'nin ölümünün ardından en büyük endişelerinin ülkedeki DEAŞ sempatizanlarının provokatif eylemler yapma ihtimali olduğunu belirtti ve "DEAŞ öğretilerinin internet ortamında hala yayıldığını görüyoruz. Yıllar öncesine ait DEAŞ yayınları ve dergileri yeniden internet ortamına yüklenip paylaşılıyor." dedi.

Malezya Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Şefi Eyüb Han Mydin Pitchay, yerel basına verdiği demeçte, asıl endişenin DEAŞ'ın yöneticisi değil, savunduğu zihniyetin yaydığı etkiler olduğunun altını çizerek "Bağdadi'nin öldürülmesi iyi bir haber, fakat asıl sorun DEAŞ ideolojisinin yaygınlığı olduğu için onun ölümünün etkisi büyük olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Çok sayıda vatandaşı DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye giden ülkelerden Malezya, Endonezya ve Filipinler'in güvenlik yetkilileri, elebaşlarının ölmesine rağmen DEAŞ'ın internet üzerinden propaganda gücünü kullanarak Güneydoğu Asya genelinde tek kişilik saldırılar yapabileceğine işaret ediyor.

Endonezya İstihbarat Teşkilatı sözcülerinden Wawan Purwanto da Bağdadi'nin ölümünün yaratacağı psikolojik etkiye dikkati çekerek ülke çapında herhangi bir intikam eylemine hazır olduklarını ifade etti. Sözcü, "Bu bir savaş. Genellikle karşı saldırı ve benzeri şeylerin olması lazım. Güvenlik meselesine gelince ülkemizi bu konuda koruyacağımızdan eminiz." açıklamasında bulundu.

- Bağdadi'nin ölümü kısa süreli bir yenilgi

Filipinler'de ise yetkililer, ülkenin güneyinde etkili olan başta Ebu Seyyaf olmak üzere DEAŞ bağlantılı terörist grupların, Bağdadi'nin ölümü üzerine harekete geçebileceklerini vurguladı.

Bağdadi'nin ölmesine rağmen DEAŞ'ın Filipinler'de tehlike arz etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, "Bağdadi'nin liderliği dikkate alınarak bunun örgüte bir darbe olduğu söylenebilir. Fakat bu yapılanmanın derinliği ve dünya genelinde ulaştığı yerlere bakıldığında bunun kısa süreli bir yenilgi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Lorenzana, başka bir teröristin mutlaka Bağdadi'nin yerini alacağını düşündüğünün, DEAŞ'ın ancak uzun süreli bir mücadeleyle yok olabileceğinin altını çizdi.

Filipinli güvenlik uzmanı Rommel Banlaoi, elebaşının öldürülmesinin DEAŞ militanlarının planladığı faaliyetleri bir süreliğine engelleyebileceğini, fakat amaçlarından vazgeçirmeyeceğini söyledi. Banlaoi, "Özellikle Filipinler'deki DEAŞ yanlısı gruplar Bağdadi sonrası dönemdeki rollerini yeniden gözden geçirecektir." diye konuştu.

