Güneydoğu Avrupa'nın eski cumhurbaşkanı ve başbakanları kulüp kurdu

PODGORİCA (AA) - Güneydoğu Avrupa ülkeleri Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın eski cumhurbaşkanları ve başbakanları, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve Avrupa Birliği (AB) değerlerini tanıtmak amacıyla "Podgorica Kulübü"nü kurdu.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da kurulan kulübün kuruluşu dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Karadağ'ın eski cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Makedonya'nın eski cumhurbaşkanı Branko Crvenkovski, Slovenya'nın eski cumhurbaşkanı Danilo Turk'un yanı sıra Bosna Hersek Bakanlar Konseyi'nin eski başkanı Zlatko Lagumdzija, Sırbistan'ın eski başbakanı Mirko Cvetkovic ve Hırvatistan'ın eski başbakanı Jadranka Kosor katıldı.

Vujanovic, burada yaptığı konuşmada, Podgorica Kulübü'nün geçmişle değil gelecekle ilgileneceğini vurgulayarak, "Kulübün bu ülkeler tarafından kurulmasına karar verdik, zira AB, Batı Balkan Stratejisi'ni belirlerken bu altı ülkeyi ortak addetmişti." dedi.

Hırvatistan ile Slovenya'nın AB üyesi oluşunun, diğer ülkelerin üyelik sürecini hızlandıracağına inandığını belirten Vujanovic, "Bir sonraki toplantımızı Zagreb veya Ljubljana'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantı kapsamında, AB'ye, Makedonya ve Arnavutluk ile müzakere sürecine başlanması konusunda çağrıda bulunacağız." diye konuştu.