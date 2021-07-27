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Güngören’de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

27.07.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören’de balkonunda çatlaklar bulunan bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı bina sakinleri otellere yerleştirildi.

Güngören’de balkonunda çatlaklar olan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Olay, bugün Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi’nde bulunan 5 katlı binada yaşandı.

BOŞALTILMA KARARI VERDİLDİ

Zaman içinde bina balkonunda ve çeşitli yerlerinde çatlaklar oluştu ve balkon demir destek ile güçlendirildi. Güçlendirilme çalışması yapılan balkonun bulunduğu bina şikayet üzerine gelen Güngören Belediye ekipleri tarafından incelenerek boşaltılma kararı verildi.

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ÇEVREDE TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI

Binanın sağlamlığına ilişkin yapılacak testlerinin ardından apartmanın durumuyla ilgili kesin karar verilecek. Binanın boşaltılması çevrede tedirginliğe yol açarken, bina sakinleri otellere yerleştirildi. (İHA)

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