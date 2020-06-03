HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güngören'de bir binanın terası çöktü

Güngören'de bir binanın terası çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Güngören’de 5 katlı binanın terasının uç kısmı, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi’nde meydana geldi. Burada bulunan 5 katlı binanın teras kısmından alt kattaki balkona beton parçaları düştü. Balkonda da kısmi çökme meydana gelirken, kopan parçalar caddeye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki bir araç, üzerine düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında trafiğe kapatılan cadde, çalışmaların ardından açıldı.
Mahalle sakini Deniz Mandacı "Bir ses geldi, yukarıya doğru koştuk. Aşağıya moloz yığıldığını gördüm. Park halinde bir araba vardı. Arabaya doğru koştum. İçinde biri var mı diye kontrol ettim. Çok şükür içinde kimse yoktu. Yaralı olmadığına sevindik."dedi.
Başka mahalle sakini Muhittin Kılıçer ise şöyle konuştu:
14.00 sıralarında bir anda yukarıdan tuğlaların, sıvaların döküldüğünü gördük. Park halinde bir araç vardı. İçinde kimse yoktu.
Aracın camları kırıldı. Yaralanan yok olmadı. Çökme sırasında yoldan geçen kimse de yoktu. Sevindirici tarafı oydu."

En Çok Okunan Haberler

Düğünden bir gece önce... Banyoda korkunç son!

Düğünden bir gece önce... Banyoda korkunç son!

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Diğer Haberler
Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mağara kullanılmaz hale getirildi

MSB duyurdu: PKK'nın bir ini daha yok edildi

İzolasyon kuralına uymaması pahalıya patladı! 12 kişiye korona bulaştırdı

İzolasyon kuralına uymaması pahalıya patladı! 12 kişiye korona bulaştırdı

Muş'ta görüntülendi! Her biri 7 metre uzunluğunda

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Çorum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Çorum'da deprem

Artvin'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu

Valilik açıkladı: Tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.