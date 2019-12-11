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Güngören’de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 05:11 | Son Güncelleme

Güngören’de 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki baca, alev alev yanarak paniğe sebep oldu.

Güngören’de 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki baca, alev alev yanarak paniğe sebep oldu. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yangın, 04.00 sıralarından Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi İmar Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir iş yerinin baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı baca kısmında alevler ve dumanlar çıkmaya başladı.

Alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine ivedi şekilde intikal etti. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden itfaiye aracı ve ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde kontrol altına yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güngören yangın

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