Günler sonra kendisini enkazdan kurtaran köpekle buluştu! Sarılarak teşekkür etti... “Beni kurtaran köpek...”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler asrın felaketi olarak nitelendirilirken 10 ili de yerle bir etti. Türkiye’den ve dünyadan deprem bölgelerine gıda, tıbbi, insani ve arama-kurtarma yardımları yağarken kendisini enkazın altından kurtaran ekibe sarılarak teşekkür eden bir depremzedeye ait görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

Hayvan Severler Derneği (HAYSEV) tarafından sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde eğitimli bir köpek tarafından enkazda yeri tespit edilen bir depremzede günler sonra kurtarıcısıyla bir araya geldi. Ankara İtfaiyesine bağlı olarak çalışan eğitimli köpeğe ve kendisini kurtarak görevlilere sarılarak teşekkür eden depremzede o anlarda “Sen var ya sen... Beni kurtaran köpek” diyerek herkesi duygulandırdı.