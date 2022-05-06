Günlük burç yorumları: 06 Mayıs Cuma günü tüm burç yorumları!

06 Mayıs Cuma yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 06 Mayıs Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Venüs gezegeni burcunuzda hareket ettiğine göre, bugün en çok neyi (veya kimi) arzu ederseniz kolaylıkla sizin olabilir, ancak bir kez sahip olduğunuzda ona iyi bakmanız beklenecektir, bu yüzden kendinizi taahhüt etmeden önce dikkatlice düşünün.

BOĞA

Ne söylediğinizi düşünmek için doğru zaman değil, konuşmak ve dünyaya ne düşündüğünüzü ve nasıl hissettiğinizi bildirmek için doğru zaman. Unutmayın, tüm arkadaşlarınız, akrabalarınız ve meslektaşlarınız zihin okuyucu değildir, bu yüzden onlar için heceleyin.

İKİZLER

Bazı insanlar yaptığınız şeyi onaylamıyorsa zerre kadar umursamayacaksınız. Durmaya, hatta yavaşlamaya hiç niyetiniz yok. Burcunuzdaki Merkür, güveniniz için harikalar yaratıyor, bu nedenle bugün eğlenmek için harika bir gün.

YENGEÇ

Sevdiğiniz birinin şu anda ne yaptığına katılmayabilirsiniz ama müdahale etmek size düşmez. İşe devam etsinler ve işler onlar için ters giderse parçaları toplamaya hazır olsunlar. Belki de işler yolunda gider...

ASLAN

Önümüzdeki 24 saat içinde ne yapmak istiyorsan onu yapacaksın ve senin macera anlayışını paylaşmayan insanlardan ne kadar onaylamayan bakışlar aldığına zerre kadar aldırmayacaksın. Ne kadar çok şikâyet alırsanız o kadar çok keyif alırsınız.

BAŞAK

Gelir ve giderlerinizi kontrol altına almalısınız. Her şeyi kontrol altına alırsanız sizin için çok iyi olacaktır. Bazılarınız iş yerinde boğulmuş hissedebilirsiniz. Zinde ve enerjik kalmayı başaracaksınız. Eşiniz veya bir aile üyesi size ihtiyacınız olan desteği sağlayacaktır.

TERAZİ

Zıt kutuplar birbirini çeker ya da öyle derler. Cetveliniz Venüs haritanızın ortaklık alanında hareket ederken, neredeyse hiçbir ortak yanınız olmayan biri romantik çanlarını çalarsa şaşırmayın. Uzun sürmeyebilir ama eğlenceli olacak.

AKREP

Bugünün yıldızlarının mesajı, arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz sizi yöntemlerinizi değiştirmeniz için ne kadar teşvik ederse etsin, bildiğiniz ve güvendiğiniz şeylere bağlı kalmanız akıllıca olacaktır. Gerekmediğinde neden kazanan bir formülü değiştiresiniz?

YAY

Denemeden bile başarabileceğinize inandığınız ruh hallerinden birindesiniz ve kesinlikle haklısınız. Haritanızın en dinamik alanındaki Venüs, en zor görevlerin bile kolay görünmesini sağlayacaktır, bu yüzden dünyayı ele alın ve kazanın.

OĞLAK

Bugün pek sevmediğiniz biriyle uğraşmak zorunda kalırsanız, o sizin en iyi arkadaşınızmış gibi davranmayı deneyin. Size tamamen inanmayabilirler, ancak yeterince iyi davranırsanız, size zorluk çıkarmadan önce iki kez düşünebilirler.

KOVA

Bugün kendinizi huzursuz hissediyorsanız, kalkın ve size gerçekten ilham veren bir yere gidin. Görevlerinizi ve sorumluluklarınızı başkalarının ilgilenmesi için bırakma konusunda endişelenmeyin. Geçmişte birçok kez onların ev işleri ile ilgilendiniz.

BALIK

Birisi bugün onlar için bir şeyler yapmanız için size ne kadar çok yalvarırsa, onlara yardım etme eğiliminiz o kadar az olacaktır. Hayatın iyi insanlarından biri olabilirsin ama kimsenin borazanı değilsin ve belli ki yardımını istiyorlar çünkü kendilerine yardım edemeyecek kadar tembeller.



