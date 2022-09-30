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Günlük burç yorumları: 1 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

30.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 1 Ekim Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

1 Ekim Cumartesi yani ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugün rutininizin bozulmasından hoşlanmayabilirsiniz, ancak bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey olmadığı için durumu kabullenmeli ve elinizden geldiğince uyum sağlamalısınız. Gerçekten umurlarında olmadığı için güçlü konumdaki insanlara şikâyet etme zahmetine girmeyin.

BOĞA

Son birkaç gün biraz rahatsız edici oldu ama başa çıkamayacağınız hiçbir şey olmadı. Harekete geçin ve zorlu durumlardan korkmayı reddedin, çünkü bu zorlukların üstesinden gelirseniz itibarınız yükselir.

İKİZLER

Artık hayatında o kadar çok güzel şey oluyor ki, yanlış yapamayacağını düşünebilirsin, ama kendini beğenmişlik ve dünyanın kucağına inmesini bekleme. Aldığınız şey için çalışırsanız, bundan çok daha fazla keyif alırsınız.

YENGEÇ

Yarı unutulmuş bir korku bugün geri dönecek ve bu sefer onunla başa çıkmalı ve onu sonsuza dek gömmelisiniz. Kendinize endişelenecek bir şey olmadığını söylemeye devam edin, çünkü ne kadar çok söylerseniz doğru olma olasılığı o kadar artar. Düşünceleriniz çok önemli.

ASLAN

Başkaları dünyada bu kadar çok şeyin ters gittiğinden ne kadar çok inlerse, onların yüzüne gülmeye o kadar meyilli olursunuz. Gerçek şu ki, hayat nadiren bu kadar iyi olmuştur ve genel olarak “kötü” olayların pek bir önemi yoktur.

BAŞAK

Her şeyin kendisine tahsis edilmiş bir süresi vardır ve görünüşe göre belirli bir girişimin ömrü artık sona ermektedir. Dışarı çıkmak üzere olana tutunmaya çalışmayın. Aslında daha çabuk bitmesi için onu itmelisiniz.

TERAZİ

Hem Güneş hem de Venüs sizin lehinize çalışırken, gerçekten de hırslarınızla ilerlemeye başlayabilirsiniz. Ama çok zorlama. Özellikle Venüs'ün etkisi, sizi yapmanız gereken şeye rahatlamaya teşvik eder, o zaman bunu çok daha iyi yaparsınız.

AKREP

Size önemsiz görünen bir konu, bir başkası için yaşamı değiştiren bir öneme sahip olabilir, bu nedenle korkularını dikkate değer olmadığı için göz ardı etmeyin. Onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın ama aynı zamanda, duygusal olarak çok yorulmalarına gerek olmadığını da nazikçe belirtin.

YAY

Provokasyon ne olursa olsun, bugün öfkenizi kontrol altında tutmanız büyük önem taşıyor. Bazı insanlarla anlaşamıyorsanız, söz savaşına girmek yerine kendinizi onların çevresinden uzaklaştırın.

OĞLAK

Gezegenler, önümüzdeki 24 saat içinde insanlara yardım etmek için kendi yolunuzdan çekilirseniz, onların daha sonra size yardım etmek için kendi yollarından çıkacaklarını gösteriyor. Bazen kısa vadede kazandıklarını sınırlamak daha iyidir, böylece uzun vadede daha fazlasını elde edersin.

KOVA

Hayattan en iyi şekilde yararlanmak için şimdi yapmanız gereken tek şey kozmik güçlere teslim olmak ve akışa devam etmektir. Hava burcundaki Terazi burcundaki Güneş, yolunuza harika bir şey ya da birini getirmek üzere. Kendin oldukça harikasın!

BALIK

Neden yolunuzdan bir gölge geçse ya da yüksek bir ses sessizliği bozduğunda dünyanın sonuymuş gibi atlıyorsunuz? Nedeni ne olursa olsun, onu geçmen gerekiyor. Gölgelerin ve gürültünün kötü olaylarla ilişkilendirilmesi gerekmez.


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