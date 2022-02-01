Günlük burç yorumları: 1 Şubat Salı günü tüm burç yorumları!

1 Şubat Salı yani ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Şubat Salı günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu ara iletişiminiz çok kuvvetli. Bugün yeni arkadaşlar edineceksiniz. Eğer vaktiniz var, hayır işleriyle meşgul olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili adımlar atmak isterseniz, etrafınızdaki herkese bu haberi yayabilirsiniz. Bu akşam ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, iş yerinde yaşanacak beklenmeyen gelişmeler sonrası kendinize yeni hareket planı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Üstlerinizle yeni fikirleri tartışmaktan çekinmeyin. Bugün temellerini atacağınız yeni arkadaşlıkları daha sonra kariyer planınız için işinize yarayabilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, bugün aklınıza inanılmaz fikirler gelebilir. Bu beklenmedik fikirleri paraya dönüştürebilirsiniz. Arkeolojik, bilimsel ve hatta paranormal web sitelerinde gezinmek, bilginizi genişletmenize yardımcı olabilir ve kendinizi içinde bulduğunuz gizemli evrenden çıkamamanıza neden olabilir. Sadece herhangi bir komplo teorisi boşluğuna düşmemeye çalışın, çabalarınız boşa gidebilir.

YENGEÇ

Şu anda seni hayal kırıklığına uğratan insanlardan veya durumlardan uzak durmaya çalış sevgili Yengeç burcu. Sinirlerin bozulabilir! Her zaman sinirlerinizi bozan ve ilişkiyi aniden ve hızlı bir şekilde bitirmenizi isteyen o arkadaşınızla bir devrilme noktasına gelebilirsiniz. Kalbiniz size hayatınızdan bir şeylerin gitmesi gerektiğini söylüyorsa, dinlemelisiniz. Sadece zarafetinizi hatırlamaya çalışın, özellikle de bir ilişkiyi bitirmek için çağrıldıysanız.

ASLAN

İlişkisi olan Aslan burçları, sevginizi gösterip şımartmanın tam zamanı. Öğle yemeğinde sadece sıcak bir mesajla olsa bile, şu anda sevgilinizi şaşırtmanın yollarını arayın. Bekar Aslan burçları, şu sıralar yalnızlıklarını kutlama zamanı. İlişki durumunuz ne olursa olsun, içki içmek veya oyun gecesi arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmenin tam zamanı.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, profesyonel olarak özgür olmak isteyeceksiniz. İşinizin belirli yönlerinden memnun değilseniz, bunları amirinizle tartışmak için iyi bir zaman olabilir. İletişim, işinizle ilgili yaşadığınız sorunları ele almanın anahtarıdır. Mevcut pozisyonunuzdan memnun değilseniz, şimdi başka bir yerde iş aramak için harika bir zaman olacaktır.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, yaratıcı yönünüzü açığa çıkarmanız için bir hobi edinmeyi düşünebilirsiniz. En çok hangi sanatsal mecralara çekildiğinizi düşünün ve bunları zihninizde deneyin. Bir sonraki yaratıcı maceranıza karar verdikten sonra, başlamak için neye ihtiyacınız olduğunu araştırmaya başlayabilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün olağandışı olanı evinize getirmekten çekinmeyin. İçinizdekileri dışarı çıkarmanın tam zamanı. Sanatsal olarak ilhamınız geliyor. Bu akşam her ne kadar istemeseniz de ısrar üzerine kalabalık bir gruba karışmak zorunda kalabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları içinizdeki maceracı açığa çıkıyor. Bu senin en çekici özelliklerinden biri. Macera arzunuz bazen ilgi alanlarınızın önüne geçebilir. Son zamanlarda ihmal ettiğiniz özel ilgi alanlarınıza yeniden bağlanmaya çalışın. Sosyal düzeyde, bu yalnızca ofiste başka bir günü kapsasa bile, katıldığınız herhangi bir toplantının merkezi olacaksınız. Fikirleriniz konusunda açık ve özgür olun, ancak diğer insanların olayları nasıl gördüğünün değerini düşürmemeye çalışın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları bugün cebinize dikkat edin. Harcamalarınızda dalgalanma yaşayarak, aldığınız bir şeyin arkasından pişmanlık duyabilirsiniz. Oğlak burçları, bugün biraz vakit ayırarak hesaplarınızı kontrol etmenizde fayda var. Beklenmedik masrafların çıkma ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunuzdan emin olun. Ekstra para kazanmanın yollarını aramak isteyebilirsiniz.

KOVA

Canınız sıkılıyorsa şimdi değişimin tam zamanı sevgili Kova burçları. Gününüzü planladıktan sonra değişimin yollarını aramaya başlayabilirsiniz. Zodyak’ın en yaratıcı üyelerinden biri olarak, özellikle hayatınız fazla tahmin edilebilir hale geldiyse bu durum canınızı sıkabilir. Moralinizi yükseltmenin yollarını arayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün sezgilerinizle hareket edebilirsiniz. Yalnız kalma duygusu baskın olsa da bugün yalnız kalmamaya çalışmanız daha iyi olabilir. Duygusal desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, akşam yemeği için arkadaşlarınızla veya telefonda sohbet ettiğinizden emin olun.

