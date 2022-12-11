Günlük burç yorumları: 11 Aralık Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

11 Kasım Pazar yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Aralık Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün her zamankinden daha enerjik olacağınız bir gün olacak. Adeta 24 saatin size yetmediğini düşüneceksiniz. Duygusal anlamda çözmeniz gereken birkaç konunun karar aşamasında kendinizi bulacaksınız. Acele etmeden mantığınızı da devreye sokarak karar vermeye çalışın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün duygusal anlamda zorlanacağınız bir gün sizleri bekliyor. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiden gelen haberle birlikte hiç beklemediğiniz bir duygu değişimi yaşayacaksınız. Romantizm doruk noktasına ulaşırken duygularınızın alt üst olduğunu fark edeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün karar vermeden önce mutlaka sakin bir şekilde köşenizde kalın. Fevri hareketlerden ve acele kararlardan uzak durun. Geleceğe dair adımlar atmak isteyeceğiniz bir gün olacak. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin ancak karar vererek adım atmadan önce derin bir nefes aldığınızdan emin olun.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün özellikle duygusal meseleler söz konusu olduğunda problemlerinizi çözmek adına sonuna kadar rahat edin. İhtiyacınız olan tüm karar verme yeteneklerine sahipsiniz. Seni destekleyecek bir sürü gerçek var, o yüzden durumu değerlendirin ve adım atın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayacaksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan problemlerle mücadele etmek zorunda olacağınız bir gün sizi bekliyor. Mümkün olduğunca karşı tarafı dinleyin ve empatini yeteneğinizi sonuna kadar kullanın. Aksi halde işlerin içinden çıkılmaz boyutlara ulaşabileceğini göreceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün hayatınıza dair oluşturduğunuz kırmızı çizgileri aşabilecek birtakım sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle duygularınız söz konusu olduğunda yaşadığınız iniş ve çıkışları gözden geçirmek istebilirsiniz. İç sesinize yönelerek ne istediğinize kulak verin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları,bugün sakinleşin ve kendi iç dünyanıza yönelin. Bugün duygularınızın harekete geçtiği ve eylemlerinizi yönettiği bir günün başındasınız. Duyularınızı her zamankinden daha açık tutun ve yeni bilgilerin size ulaşmasına izin verin. Çevrenizdeki fikirlere kulak vermek için harika bir gün! Ancak son kararın size ait olduğunu unutmayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün her yönden parlama gününüz. Hafta sonu olmasına rağmen iş ve kariyer kapısında beklenmedik bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Sizin lehinize bir enerji yoğunlaşması var, bu yüzden cesurca ve tereddüt etmeden hareket edin. Duygularınız yol gösteriyor ve doğru kararlar vermek için kendi hislerinize kulak verin. Gelecek planlaması için mükemmel bir zamanlama!

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün duygularınız ve mantığınız birbirinden bağımsız hareket edebilir. İç farklı sese kulak vermek özellikle karar verme aşamasında sizleri zorlayabilir. Ancak duygu ve mantığınızı tek bir potada eritmeyi başardığınızda sizin için en doğru olan adımı atabileceğinizi unutmayın. Şimdiye odaklanın ve geçmişin tarih olmasına izin verin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, duygularınızın ve içgüdülerinizin açığa çıkmasına izin verin. Altıncı hissinize güvenin. İşler zorlaşmaya başlarsa, soğukkanlılığınızı koruyabileceğinizi unutmayın. Duygularınız ve mantığınız tamamen paralel bir şekilde hareket ediyor. Bu yüzden bu zamanın tadını çıkartın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün tek başınıza kalmak ve kendinizle zaman geçirmek istediğiniz bir gün olacak. Özellikle sosyalleşma adımlarından uzak durmak isteyeceksiniz. Sevdiğiniz aktiviteleri yaparak gün boyunca kendinizi motive etmeye çalışın. Unutmayın kendinizle başbaşa kaldığınız zamanlar geleceğe yönelik olarak verilen kararlar için en verimli dönemdir.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün fırtına ne kadar kontrolden çıkmış gibi görünürse görünsün, onunla başa çıkabileceksiniz. Kendinize ve kararlarınıza güvenin. Ayrıntıları değerlendirmek ve hareketlerinizi detaylı bir şekilde planlamak için mutlaka zaman ayrın.

