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Günlük burç yorumları:11 Ekim Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

11.10.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 11 Ekim Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları:11 Ekim Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

11 Ekim Salı yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Ekim Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yere dair planlar yapacaksınız. Kariyer haneninizdeki değişiklikler nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Başka bir şehre taşınmanız söz konusu olabilir. Sevdiklerinizden uzak kalacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz ancak kendinizle başbaşa kalma fikri bir noktadan sonra ilham verici olacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugü kendi hayatınızda dahil olmak üzere çevrenizdeki her şeyi sorgulama eylemi içerisindesiniz. Yaşamınıza dair bir yenilik yapmak istiyorsunuz. Bu yeni bir hobi edinmek ya da sevdiğiniz bir kursa yazılmak olabilir. İç sesinizi dinleyin ve size en çok neyin iyi geleceğine odaklanın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün daha önce istemenize rağmen cesaret edemediğiniz bir konuya dair büyük bir adım atacaksınız. Kendinizi teşvik etmeniz ve biraz da sevdiklerinizin desteği sayesinde adım attığınız bu yeni yolda sizleri birbirinden ilginç sürprizler bekliyor.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün hayatınızı gözden geçireceğiniz ve hayallerinize ne kadar ulaştığınızı değerlendirmek isteyeceğiniz bir gün olacak. Uzun vadeli planlara odaklanmış durumdasınız ve bu sayede kendinizi ve isteklerinizi analiz edebiliyorsunuz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün hayal gücünüzün yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Kişisel meselelerle ilgilenmek için harika bir gün! Hayal gücünüz romantizm dalgalarını harekete geçirirken kendinizi bir masal kahramanı gibi hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiden telefon alabilirsiniz. Aldığınız bu haberle birlikte hem şaşıracak hem de durumu sorgulama ihtiyacı hissedeceksiniz. Sosyal anlamda kendinizi sınamaya başladığınız bir döneme giriyorsunuz. Kalabalıkların arasında yalnız hissetmemek adına kendi iç sesinize odak verin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, zihniniz bugün özellikle hızlı ve aktif olacak. Günün çoğunu okuma, yazma veya öğretme gibi entelektüel faaliyetlerle geçirmek isteyeceksiniz. Bugün başkalarıyla iletişim kurmak için harika bir gün. Bu nedenle muhtemelen telefonda her zamankinden daha fazla zaman geçireceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün maddi ve finansal konular gündeminizde yer alacak. İş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız şartları değerlenmeden önce adım atmamaya çalışın. Sosyal ve kariyer anlamında yoğun bir gün sizleri bekliyor. Birçok kişiyle hem yüzyüze hem de telefonla görüşmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları,bugün mutlu olmak için harika bir gün! Hayatın tadını çıkartın ve güzellikleri bir bir farkına varın. Bugün hayatınızdaki her şeyin size hediye gibi geldiği bir zaman olacak. Her şeyin tadını çıkartın ve teşekkürlerinizi iletin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, genellikle hassas ve sezgisel olmak eğilimdesiniz ancak bugün daha da hassas olduğunuz bir dönem başlıyor. Düşüncelerinizi ve duygularınızı dinlemek için kendinize bir zaman tanıyın. Bu farkındalıkla birlikte hayat planlarınızda birtakım değişiklikler olduğunu göreceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün kalp meselelerinin gündem olduğu bir gün olacak. Eğere bekarsanız hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Bu nedenle çevrenizdeki kişilere daha dikkatli bakmaya ne dersiniz? Belki de kaçırdığınız bir detay sizi oralarda bir yerlerde bekliyordur.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün iş yerinde pek çok işle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle sorumluluk alanınızın dışındaki işlerle ilgilenmek zorunda kalmak daha fazla odak ve enerji harcamanıza neden olacak. Günün sonunda bir yürüyüşe çıkarak kafanızı boşaltmayı deneyebilirsiniz.

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