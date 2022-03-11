Günlük burç yorumları: 11 Mart Cuma günü tüm burç yorumları!

11 Mart Cuma yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Mart Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın bugün size söyledikleri inandırıcı gelebilir, ancak kendi araştırmanızı yapmanız şiddetle tavsiye edilir. Size yalan söylemeleri pek olası değildir, ancak birinin onlara yanlış bilgi vermiş olması çok olasıdır.

BOĞA

Bugün fikir sıkıntısı çekmeyeceksiniz, ancak bunları biri 'pratik' ve diğeri 'pratik değil' olarak işaretlenen iki gruba ayırmanız gerekiyor. Hangi fikirleri benimseyeceğiniz tamamen sizin seçiminizdir, ancak bazılarını reddetmek, kalanları daha çekici hale getirecektir.

İKİZLER

Yönetici gezegeniniz Merkür, bugün haritanızın kariyer alanına giriyor, bu da uzun vadeli hedefler belirleme konusunda zihninizin kristal berraklığında olacağı anlamına geliyor. Meslektaşlar ve işverenlerle ilgilenirken söylenecek doğru şeyleri de bileceksiniz.

YENGEÇ

Haritanızın en maceralı bölgesindeki kozmik aktivite, hayatınızda ne yapmanız gerektiğine dair tüm şüphelerinizin yakında ortadan kalkacağı anlamına gelir. Bazı fikirlerinize deha dokunuyor, bu yüzden kendinize inanın ve hızlı hareket edin.

ASLAN

Bugün, üzerinde çalıştığınız şeye baktığınız ve bu çabaya gerçekten değip değmediğini merak ettiğiniz zamanlar olacak. Herkes arada bir düşüş evresinden geçer, bu yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Ruh haliniz çok yakında daha iyiye doğru değişecek, bu yüzden buna bağlı kalın.

BAŞAK

Zihin gezegeni Merkür bugün karşı burcunuza geçtiği için, bire bir olarak uğraştığınız insanları neyin motive ettiğini anlamayı yeterince kolay bulacaksınız. Geçmişteki yanlış anlamaları gidermek ve ilişkileri daha sağlam bir temele oturtmak için bu iç görüyü kullanın.

TERAZİ

Bugün ellerinizden çok kafanızla çalışmayı deneyin. İş hayatındaki sorunları çözmek için gösterdiğiniz çaba, yöneticilerin dikkatine çekebilir ve hatta terfi etmenizi sağlayabilir. Yine de ilgi odağı olmayın. Tek kişilik dev kadro olmanıza müsaade etmeyin.

AKREP

Genel olarak hayata karşı tutumunuz önümüzdeki birkaç gün içinde önemli ölçüde iyileşecek. Hem Güneş hem de Merkür haritanızın en dinamik bölgesinde hareket ederken, her şeyin mümkün olduğuna inanacaksınız. Gerçekten de öyle!

YAY

Sevgili Yay burcu bugün ağzınız çok iyi laf yapacak. İletişiminiz çok güçlü. Önümüzdeki 24 saat boyunca söylediğiniz her şey karşı taraftaki insanların memnuniyetle kabul etmesini sağlayacak. Söylediklerinizin onlara fayda sağlayıp sağlamadığı çok da önemli değil.

OĞLAK

Şansınız çok yüksek. Şansınız ne kadar yüksekse sizde o şanstan o kadar çok yararlanacaksınız. Önümüzdeki birkaç gün daha şansınız açık olacak. Kazançlarınızı diğer insanlarla paylaşmalısınız. Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için konumunuzu ve servetinizi kullanın.

KOVA

İnsanların sizi aldatmaya çalıştığını anlayabileceğinize inanabilirsiniz, ancak gezegenler kendi iyiliğiniz için fazla özgüvenli olabileceğiniz konusunda uyarıyor. Keskin bir zekaya ve hızlı bir dile sahip olan tek kişi sen değilsin, bu yüzden para söz konusu olduğunda tetikte ol.

BALIK

Merkür bugün burcunuzda hareket ederken, dünyayı algılama şekliniz ince ama önemli şekillerde değişecek ve daha önce çok az anlam ifade eden şeyleri anlamaya başlayacaksınız. Daha geniş bir bakış açısı, daha fazla ve daha iyi fırsatlara yol açacaktır.



