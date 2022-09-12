Günlük burç yorumları: 12 Eylül Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

12 Eylül Pazartesi yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün tamamen maddi ve finansal konuların üzerinde yoğunlaşacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Özellikle iş ve kariyer anlamında yeniliklerin sizi beklediğini fark edeceksiniz. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeyi ihmal etmeyin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün diğer insanlardan uzaklaştığınız yalnız bir ruh halinde olabilirsiniz. Yeni planlar yapmak ve kendinizi dinlenmek için harika bir zaman. İğş ve kariyer kapısında beklenmedik sürprizler karşılabilir ve kendinizi yeni bir sektörün içinde bulabilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün partnerinizle ya da yakın arkadaşlarınızla aranızda yaşayacağınız gerilimin etkisi gün boyunca devam edecek. Bir şeylerin yanlış gittiğini hissetmeye başladığınızda huzursuz olacaksınız. Muhtemelen bu durum sizi bütün gün rahatsız edecek. Bu yüzden bu kişiyi aramak ya da konuyu başka bir şekilde araştırmak iyi bir fikir olabilir.



YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün mali ve finansal problemlerle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz mali destek gelecek ancak beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bir problem nedeniyle bu desteği harcamak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumun canınızı sıkmasına izin vermeyin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları işyerinde gizli tutulan bazı beklenmedik değişiklikler yakında ortaya çıkabilir. Yeniden düzenleme veya mülkiyet değişikliği içerebilirler. Bu, işinize karşı tutumunuzu derinden etkileyecektir. Kendinizle ilgili bir değişiklik yapmayı düşünmenize neden olabilir. Karar verme zamanı değil. Kararınızı vermeden önce seçeneklerinizi gözden geçirmek için birkaç gün ayırın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları geçmişiniz veya size yakın birinin geçmişi hakkında bazı endişe verici açıklamalar bugün ortaya çıkabilir. Bu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalırken kendinizi daha yakındna tanıma fırsatı bulacaksınız. Hayatınız boyunca keşfetmediğiniz bir yanınızla tanışacaksınız.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün Benjamin Franklin’in, "İki insan ancak biri öldüğünde sır saklayabilir" sözünü adeta yaşayacaksınız. Çünkü çok güvendiğiniz bir kişiye verdiğiniz sırrı bir başkasından duyunca büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Hayal kırıklığı ve ihanet duygusu sizi rahatsız edebilir, ancak bu durumdan ders almayı öğrenmelisiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün iş ve kariyer anlamında stresli bir gün sizleri bekliyor. İş arkadaşlarınızla aranızda oluşan gerilim gün boyunca kendinizi keyifsiz hissetmenize neden olacak.İş konusunda karar vermeden önce birkaç gün bekleyin ve ciddi bir şekilde düşünün.

YAY

Sevgili Yay burçları, stres ve hayal kırıklığı, kendinizi özgür bırakmayı, kapıdan çıkmayı ve başka bir yere gitmeyi düşünmenize neden olabilir. Özellikle iş ve kariyer konusunda yaşadığınız endişe verici derecedeki hayal kırıklığı kariyerinizde değişiklik yapmanıza dahi yol açabilir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün sosyal çevrenizle alakalı sorunlar yaşadığınız bir gün olacak. Arkadaşlarınıza aranızdaki gerilimli durum tüm günün enerjisine yansıyacak ve duygusal anlamda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün ev ya da iş değişikliği gündeminizde olabilir. Atalarımızın da dediği gibi elbette “Tebdili mekanda ferahlık vardır” ancak durumları değerlendirmeden radikal kararlar vermek için sabırsızlanmayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, stres, bugün iletişimsiz hissetmenize neden olabilir. Muhtemelen kimseyle konuşmak istemeyeceksiniz, hatta en yakınlarınızla bile! Bu his geçecek ve kimsenin sizin üzgün olduğunu düşünmesini istemeyeceksiniz. Bu nedenle biraz yalnız kalmak sizin için rahatlatıcı olabilir.

