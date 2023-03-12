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Günlük burç yorumları: 12 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

12.03.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 12 Mart 2023 Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 12 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

12 Mart Pazar yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Mart 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün geçmişten gelen bazı konularla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizi yorsa da artık sonuca bağlanacak olması mutlu olmanızı sağlayacak. Geçmişle alakalı olarak kafanıza takılan herhangi bir olumsuz durumun enerjisini üzerinizden atmayı başarıyorsunuz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün kendinizi, değerlerinizi ve inanç yargılarınızı sorgulamya başladığınız bir gün olacak. Zihniniz sorularla ve çelişkilerle dolu. Gerçek amacınızı bulma yolculuğunun bir ömür sürebileceğini fark etmeye çalışın. Başka hiç kimse şu anda tüm cevapları almanızı beklemiyor, öyleyse neden yapasınız ki? Rahatlayın ve sevdiklerinizle geçirdiğiniz anların tadını çıkarmaya çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları,hayattaki gerçek amacınızı bulma konusunda bir serüvene çıkmak üzeresiniz. Bu duruma dair her zamankinden daha fazla düşünüyor ve kafanızı yoruyorsunuz. Bu konuda çok stresli olmamaya çalışın. Gerçek amacınızı bilmenin uzun yıllar, hatta bir ömür boyu dikkatli düşünme ve gözlem gerektirebileceğini anlayın. Günlük anlardan daha fazla keyif almaya odaklanmaya çalışın. Sadece aradığınız cevaba rastlayabilirsiniz.

YENGEÇ 

Sevgili Yengeç burçları bugün kendinizi her zamankinden daha fazla iç dünyanıza yönelmiş halde bulabilirsiniz. Bu durum hem aradığınız cevapları bulmanızı kolaylaştırırken hem de sosyal anlamda kendi kabuğunuza çekilmenize ve sevdiğiniz insanlarla aranıza istemsizce bir mesafe koymanıza neden olacak.

ASLAN 

Sevgili Aslan burçları, bugün günlük işlerinizi halletmek ve kendinizle alakalı olarak karar verme aşamasında olduğunuz durumları gözden geçirmek için harika bir gün! Deneyimlerinizin tadını çıkartarak yola devam edin. Başkalarıyla geçirdiğiniz zamanın gerçekten tadını çıkarmak için önce kendi ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerektiğini unutmayın.

BAŞAK 

Sevgili Başak burçları bugün her şeyden ve herkes kaçmak için içinizde bir dürtü hissedebilirsiniz. Kendi dünyanıza yöneldiğinizde adeta kapana kısıldığınız labirentten kurtulmuş gibi rahatlayacaksınız. Sosyal talepler, iş gereksinimleri ve ailenin ihtiyaçları sizi kırılma noktasına çekiyor olabilir. Gün boyunca telefonunuzu kapatabilirsiniz. Panjurları indirin, güzel bir kitaba sarılın ve bir süre kendi dünyanıza yönelin.

TERAZİ 

Sevgili Terazi burçları, bugünün tüm gününüzü evde geçirmek isteyeceksiniz. Kendi özel alanınıda zaman geçirmek enerjinizin yükselmesine yardımcı olacak. Kendi iç dünyanızdaki bazı sorunları çözmek için harika bir zaman! Ancak kendinize karşı her zamankinden daha dürüst davranmalısınız.

AKREP 

Sevgili Akrep burçları, bugün kendinizi fiziksel ve ruhsal olarka yorgun hissedebilirsiniz. Son zamanlarda olaylara karşı gösterdiğini çabalardan dolayı bitkin düşmüş olabilirsiniz. Stresli ve gergin bir ruh halinin içindesiniz. Bu durum bazı kararları almanızı geciktirebilir.

YAY 

Sevgili Yay burçları, bugün aile fertlerinizle aranızda yaşanacak bir gerginlik tüm gününün enerjsini olumsuz yönde etkileyecek. Kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınız bir gün olabilir. Derin bir nefes alın ve kendi istek ile arzularınızı doğrudan söyleyin. Seçtiğiniz kelimeleri her zamankinden daha özenli bir tavırla kullanın.

OĞLAK 

Sevgili Oğlak burçları, bugün kendinizi son derece romantik ve tutkulu hissediyorsunuz. Eşinizle veya sevdiğiniz biriyle bir sürtüşme yaşadıysanız, bugün telafi etme günü olabilir. Partnerinize hazırlayacağınız romantik bir sürpriz hem sizin hem de onun mutlu olmasına yardımcı olacak. Yelkeni biraz da olsa suya indirmenin kimseye bir zararı dokunmaz.

KOVA 

Sevgili Kova burçları, bugün maddi ve finansal konularla alakalı olarak karamsar bir ruh halinin içinde olabilirsiniz. Bu durum bütçe planlamanızda bazı konularda değişiklik yaşanmasına neden olabilir. Şimdi başkalarını memnun etmeye çalışma konusunda fazla endişelenmeyin. Aklınızda zaten çok şey var. Sabırlı olmaları gerekecek!

BALIK 

Sevgili Balık burçları bugün sezgileriniz ve hayal gücünüz zirvede çalışıyor. Gerekli tüm donanıma sahip olmasanız bile, yine de başlayın. Cesaretle yeni adımlar atmak için mükemmel bir zaman. Kendinize güvenin ve gerekli durumlarda sevdiklerinizin fikirlerini almayı ihmal etmeyin.


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