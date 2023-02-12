Günlük burç yorumları: 12 Şubat 2023 Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

12 Şubat Pazar yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün ruhsal ve fiziksel anlamda dengenizi koruma konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Hayatınıza dair radikal kararlar vermeden önce mutlaka mevcut durumları gözden geçirmeyi denemelisiniz. Aksi halde pişman olabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün kendinizle başbaşa kalarak iç sesinizi dinlemek isteyeceğiniz bir gün olacak. Tüm insanlardan bir süreliğine uzak kalmak kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak ve yeni kararlar vermeniz için adım olacak.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, etkilere karşı koymak için alanınızı toplamaya odaklanmanız gerekebilir. Ayrıca ev arkadaşlarınızın, özellikle kendi alanlarında kalabalık hissediyorlarsa, normalden daha huysuz veya gergin olduklarını fark edeceksiniz. Birlikte yaşadığınız insanlarla sınırlar koyarak kendiniz için sessizlik yaratmaya çalışın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları bugün düşüncelerinizi toparlanmakta zorluk çekebilir. İletişimsel olarak güzel bir güne başlamış olsa da yanlış anlamalar yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. En yakınınız ve en sevdikleriniz şu anda uzakta hissediyorsa umutsuzluğa kapılmayın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, isteklerinize her zamankinden daha çok odaklandığınız ve onları elde etmek için çaba gösterdiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Finansal açıdan zorlandığınız bir süreç sizleri bekliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca şartlarınızı gözden geçirmeyi deneyin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün kontrolün elinizden çıktığını hissedecek ve mutsuz olacaksınız. Ancak bu ruh hali kısa sürede sonra kendinizi daha olumlu bir tabloya bırakacak. Başka bir güne ertelenebilecek herhangi bir sosyal durumdan veya görevden uzaklaşmak için kendinize izin verin ve ellerinizi kaldırıp bu 24 saatte yaşananlar için kendinizi suçlu hissetmeyin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün gerçekten sizin için çok zor geçecek. Özellikle geçmişten gelen garip anılarla karşı karşıya kalırsanız, üstesinden geleceğinizi düşündüğünüz güvensizlikleri tetikleyebilir. Bu durum sosyal anlamda kendinizi huzursuz hissetmenize neden olabilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızı veya ev arkadaşlarınızı, içsel düzeyde olsa bile yargılarken aşırıya kaçmamaya çalışın. Aklınıza ilk gelenleri hızlı bir şekilde söyleyerek karşı tarafın kusurlarını yüzüne vurmak ilişkilerinizde derin çatlaklara neden olacak. Kaçmayı başarabilir ve kendinize biraz zaman ayırabilirseniz, yapın!

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün sosyal hayatınızdaki strese karşı dikkatli olun. Hafta sonu olmasına rağmen bugün iş hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Bugün oldukça düzensiz ve kaotik hissedeceksiniz, bu da tipik rutininizden kaçmayı her zamankinden daha cazip hale getirecek.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, kendinizi mutsuz veya mutsuz bir durumda kapana kısılmış hissettiyseniz biraz kendinizle başbaşa kalmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Mali darbeler ve beklenmedik maliyetler sizi her zamankinden daha umutsuz hissetmenize neden olabilir, ancak banka hesabınızın zamanla yenileneceğini unutmayın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bu sabah kendinizi biraz bitkin hissedebilirsiniz. Bazı işlerin üst üste yığılmasına izin vermiş olmanız çok olası olsa da, bugün hangi görevlerin tamamlanması gerektiğinin stresine çok fazla kapılmamaya çalışın ve bunun yerine bunları birer birer listenizden çıkarmaya odaklanın. Gün içinde çıldırırken fiziksel ihtiyaçlarınızı kontrol etmeyi unutmayın ve bir saatin baskısını hissetseniz bile kısa molalar vermeye dikkat edin.

BALIK

Sevgili Balık burçları haritanızın romantik bağlantılarını yöneten sektöründe seyahat ederken, romantik ilişkileriniz bugün dağınık olabilir. Karşınızdakinin bir şeyler sakladığını hissedebilirsiniz, ancak bu duygular gerektiği gibi tedavi edilmemiş eski yaralardan kaynaklanan paranoyanın sonucu olabilir.

