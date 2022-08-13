Günlük burç yorumları: 13 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!

13 Ağustos Cumartesi yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Gezegenler, birinin, belki bir arkadaşının, belki bir iş arkadaşının, sizi ön plana çıkararak, kendi başarısızlıklarından dikkati başka yöne çekmeye çalışacağı konusunda uyarıyor. Sakin olun ve onlara sinirlenmemeye çalışın. Söyledikleri veya yaptıkları hiçbir şey size zarar veremez.

BOĞA

Bu hafta sonu işvereninizi veya güçlü bir konumda olan başka birini etkilemek istiyorsanız, hızlı ve kararlı davranmalısınız. Fark edilmek için çabalayan tek kişi sen olmayacaksın, o yüzden hamleni yap ve şimdi yap.

İKİZLER

Bu hafta sonu tek tehlike, eleştirilere aşırı tepki göstermeniz ve işleri olması gerektiğinden daha zor hale getirmenizdir. Otorite figürleri yeteneklerinizin çok iyi farkındadır ve siz yapmazsanız düşmanlarınızın söylediklerini ciddiye almazlar.

YENGEÇ

Bir süredir mücadele ettiğiniz duygular, önümüzdeki 48 saat içinde yüzeye çıkacak. Hoş olmayan sonuçları olabilir. Öte yandan, tüm bu gereksiz olumsuzlukları göğsünüzden attığınızda çok daha iyi hissedeceksiniz.

ASLAN

Size değer vermeye çalışan insanlarla uğraşırken sağlam durmanız gerekir. Zıt burcunuzdaki Satürn, üstesinden gelmek için donanımlı hissetmeyeceğiniz zorluklar getirecektir, ancak güçlü kalır ve yaratıcı düşünürseniz, bunların üstesinden gelmenin yollarını bulacaksınız.

BAŞAK

Bu hafta sonu bir arkadaşınızın veya sevdiğiniz birinin bakış açısından bakmaya çalışırsanız, neden bu kadar garip davrandıklarını anlayacaksınız. Bu kadar çok kişisel baskı altında olsaydınız, farklı tepki verir miydiniz?

TERAZİ

Önümüzdeki 48 saat boyunca havayı temizlemek için ne gerekiyorsa yapın. Yaşadığınız, çalıştığınız veya iş yaptığınız kişilerle aranızda olabilecek her türlü kötü duyguyla ilgilenilmelidir. Herkese karşı dürüst olun ve herkesin size karşı da dürüst olmasını talep edin.

AKREP

Size tamamen iyi bir karar gibi görünen şey, hayata bakış açınızı paylaşmayan insanlara garip gelebilir, bu yüzden bu hafta sonu birkaç soru bekleyin. Verdiğiniz cevapların yalnızca mantıklı görünmekle kalmayıp, aynı zamanda gerçeklerle desteklendiğinden emin olun.

YAY

Gezegenler, kalbinizin bu hafta sonu yapmayı kabul ettiğiniz şeyde olmadığını söylüyor, ancak çekilmek için çok geç olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden devam edin ve gerçekten iyi bir iş çıkardığınızdan emin olun. Arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız profesyonel tavrınızı takdir edeceklerdir.

OĞLAK

Bir süre önce bir krizde birine yardım etmiş olmanız, onlara tekrar yardım etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Eğer derslerini almamışlarsa, bu sefer öğreneceklerini düşündüren nedir? Biraz sert konuşmak onlara iyi gelebilir.

KOVA

Bu hafta sonu ne kadar heyecanlı arkadaşlar ve sevdikleriniz olursa, demlenen duygusal fırtınaya kapılmayı o kadar reddetmeniz gerekir. Başkaları kendini kaptırmak istiyorsa bu onlara kalmış. Onların aptallığına katılma zorunluluğun yok.

BALIK

Bir sorunun cevabının ne olduğunu bildiğinizi düşünebilirsiniz, ancak bu hafta sonu olanlar, yarısını bilmediğinizi acı bir şekilde açıklığa kavuşturacak. Gezegenlere göre, durumu net olarak göremeyecek kadar yakınsınız. Biraz geride durun.



